Hay más de 900 nuevas vacunas en etapas de investigación

En el marco de la Semana de Vacunación en las Américas , que comienza el 25 de abril , la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) destaca un cambio de paradigma en el desarrollo de vacunas: la transición desde tecnologías tradicionales -sobre todo a partir de virus atenuados o inactivados- hacia tecnologías innovadoras que permiten respuestas más rápidas, precisas y adaptables frente a enfermedades conocidas y emergentes. Así, se difundió que existen en el mundo más de 900 vacunas en investigación , de las cuales cerca de la mitad son para enfermedades que hasta ahora no cuentan con herramientas para su prevención.

De estas 900, están estudiándose vacunas para enfermedades como VIH, enfermedad de Lyme, tuberculosis y malaria, gonorrea, clamidia y el Streptococo A (faringitis), herpes, hepatitis C, Escherichia coli enterotoxigénica y norovirus (diarreas) y citomegalovirus (importante en el embarazo por malformaciones genéticas).

En los últimos tiempos, se han redefinido las vacunas en varios aspectos. Hoy existen plataformas adaptables, tecnologías flexibles que permiten desarrollar nuevas vacunas de manera más rápida y precisa . Estas emplean una base común que puede utilizarse de manera intercambiable para distintas enfermedades. Esta estrategia científica es capaz de acelerar el desarrollo pasando de años a meses , al reutilizar estructuras validadas y enfocarse solo en el elemento preciso y diferencial que se requiere para combatir determinado virus o bacteria.

Al respecto, la doctora Rosana Felice , asesora médica de CAEMe, manifestó que “ una vez diseñada una plataforma y aprobada para una vacuna, se acelera el desarrollo de nuevas vacunas y se reducen los costos de producir a escala. Un ejemplo son las vacunas basadas en ARN mensajero, una tecnología consolidada en los últimos años, que -además de abordar enfermedades infecciosas- pueden utilizarse para patologías complejas como el cáncer, abriendo una nueva era en la medicina preventiva y terapéutica”.

Universales

Otro de los grandes avances es la búsqueda de vacunas universales, diseñadas para proteger contra múltiples variantes de un mismo virus, como la influenza, lo que podría reducir la necesidad de actualizaciones frecuentes.

Por otra parte, los avances en nanotecnología han revolucionado los sistemas de administración. Las nanopartículas protegen el material genético y aseguran su llegada a las células adecuadas, aumentando la eficacia y reduciendo efectos adversos. Permiten la activación controlada del sistema inmune mediante nanopartículas diseñadas, como transportadores basados en lípidos, partículas similares a virus y otros sistemas específicos para mejorar la estabilidad, el direccionamiento y la eficiencia de la dosis.

Vacunas de próxima generación

“Estamos ante un enorme potencial transformador de las tecnologías de vacunas de próxima generación, muchas de las cuales están cada vez más cerca de finalizar las etapas de investigación y ser una respuesta a desafíos grandes de salud pública”, sostuvo la doctora Felice.

La innovación también alcanza las formas de aplicación. Actualmente, se investigan vacunas intranasales y orales, capaces de generar una barrera a nivel de las mucosas para evitar que ingresen patógenos al organismo, lo que podría mejorar la protección contra enfermedades respiratorias.

En tanto, la inteligencia artificial, como en otras disciplinas, ya desempeña un rol clave en este ecosistema. Desde la identificación más rápida de antígenos hasta un mejor diseño de moléculas y la predicción más específica de la respuesta inmune, los enfoques basados en machine learning permiten optimizar cada etapa del desarrollo, acortando tiempos y mejorando la precisión de los resultados.

“Este conjunto de avances configura un futuro en el que contaremos con más y mejores vacunas. El desafío sigue siendo que entre los distintos actores involucrados contribuyamos para que cada vacuna llegue a quien la necesita, concientizando a la comunidad sobre el valor de vacunarse y disponiendo que haya vacunas en todos los rincones del país”, concluyó la doctora Felice.

Fuente: Agencia DIB