Villa Gesell: otra chica pelea por su vida tras un accidente con un UTV

Luego de conocerse el accidente con un UTV en Villa Gesell que dejó en terapia intensiva a una emprendedora platense, se conoció otro caso similar que involucró a otra joven y que sucedió el pasado martes. Mientras tanto, Bastián Jerez fue operado por novena vez y la madre del chico fue citada a declarar por el fiscal: será el 3 de marzo.

La nueva víctima fue identificada como Micaela Carnevale , de 25 años, quien en la jornada del martes resultó herida cuando circulaba en un UTV que volcó en la arena con un impacto tan fuerte que se le salió una rueda trasera.

De acuerdo con información brindada por El Mensajero , en primera instancia la joven fue trasladada al hospital local de Villa Gesell, donde ingresó inconsciente, con politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano.

Debido a la complejidad del cuadro, los médicos dispusieron su derivación a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata , donde permanece en terapia intensiva .

Testigos presenciales del hecho dijeron que el UTV circulaba por la arena a gran velocidad cuando, de manera repentina, perdió el control y volcó varias veces. El impacto fue tan fuerte que una de las ruedas traseras se desprendió.

En el sector donde ocurrió el vuelco existe señalización sobre las normas de circulación, y de hecho en el ingreso están los carteles que advierten: “Si corrés picadas, vas preso”.

Tórax inestable

En las últimas horas hubo una confusión mediática entre el caso de Carnevale y el de Florencia Rastelli Mella (33), la emprendedora platense que sufrió otro accidente con un UTV, pero el pasado domingo.

La mujer, dueña de la franquicia Paque & Cocö Home Essences, permanece internada tras sufrir un traumatismo craneal con pérdida de conocimiento y un traumatismo de tórax con varias costillas fracturadas.

“Atraviesa una etapa que se denomina tórax inestable, con ciertas complicaciones en evolución. El pronóstico no es bueno”, expresó un vocero del caso.

Rastelli Mella se encuentra actualmente internada en la Clínica Pueyrredón de la ciudad de Mar del Plata, en el sector de cuidados intensivos. Es decir, en el mismo lugar y la misma área donde permanece Micaela Carnevale.

Novena operación

Mientras tanto, Bastián Jerez, el niño de 8 años que se recupera a un mes del accidente entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en la ciudad balnearia de Pinamar, fue operado este miércoles por novena vez, al tiempo que el fiscal del caso citó a su madre a declarar.

Según informó Macarena Collantes a través de su cuenta de Instagram, el paciente ingresó al quirófano en el Hospital Italiano de San Justo, donde se encuentra internado desde la semana pasada tras ser trasladado desde el sanatorio Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti”, en Mar del Plata.

“Hoy Basti ingresa de a quirófano de nuevo. Les pido si lo pueden poner en sus oraciones. Sanidad para Bastián Valentino Jerez, señor. Amén”, expresó Collantes.

En tanto, el abogado Fernando Burlando confirmó a Noticias Argentinas que el fiscal Sergio García citó a declarar a la mamá de la víctima el 3 de marzo.

Además, el padre de las dos hermanas de 8 y 9 años que viajaban junto a Bastián en el UTV también deberá prestar testimonio.

