Alerta sanitaria provincial por las "bolsitas de nicotina": ¿son más adictivas que el cigarrillo?

La adicción al cigarrillo es muy difícil de vencer, pero no es una meta imposible. Tratamientos médicos, promesas, vapeadores, voluntad de acero son algunas de las alternativas y transiciones para llegar al objetivo "humo cero" . Y, en los últimos tiempos, se han puesto de moda las llamadas "bolsitas de nicotina" o pouches.

Estos productos son de uso oral, que empezaron a venderse en 2025 en Argentina, son pequeñas bolsitas que se colocan entre el labio y la encía, y contienen un polvo compuesto por saborizantes que liberan nicotina por absorción a través de la mucosa oral, durante aproximadamente 30 minutos. Son desechables, no requieren combustión ni vapor; y se disuelven en la boca sin necesidad de escupir. Se venden como libre de tabaco , pero contienen nicotina y un alto poder adictivo.

En tanto, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires lanzó un alerta a la población y a equipos sanitarios respecto al crecimiento de la circulación, promoción y consumo de estas bolsas de nicotina . "En virtud de los riesgos y ante la ausencia de autorización sanitaria para su comercialización, la cartera bonaerense apunta a limitar el consumo de esta nueva estrategia lanzada por la industria tabacalera, particularmente peligrosa para los niños, niñas y jóvenes, ya que aumenta la exposición temprana a la nicotina; y favorece el inicio del consumo a quienes presentan mayor vulnerabilidad al desarrollo de la adicción", aseguró el comunicado del ministerio de Salud provincial.

Los pouches se empezaron a comercializar durante el año 2025, son fabricados por la industria tabacalera y son promocionados con el lema: “Sin humo ni vapor, cuando quieras, donde quieras” , junto con la advertencia: “Este producto no es libre de riesgos y contiene nicotina, que es adictiva. Venta exclusiva para adultos”. Los especialistas advierten que, en productos con altas concentraciones, los niveles de nicotina en sangre pueden incluso superar a los alcanzados con el consumo de cigarrillos convencionales, lo que potencia de manera alarmante su capacidad adictiva y su daño al corazón y al sistema nervioso.

En Argentina hasta ahora no existe una normativa específica que regule de manera expresa este producto; tampoco hay habilitaciones o autorizaciones sanitarias vigentes para su comercialización, pero en la provincia de Buenos Aires, rige la Ley Nº 13.894 que establece un marco general de protección de la salud frente a la promoción y el consumo de productos elaborados con tabaco y/o derivados, con especial atención a la población infantil y adolescente.

Programa control de Tabaco

En ese marco, la cartera de Salud bonaerense, a través de su Programa Provincial de Control de Tabaco (PPCT) afirma que, si bien la narrativa de marketing sobre supuestos "productos de nicotina más seguros" ha evolucionado desde los cigarrillos tradicionales hacia nuevas presentaciones como estas bolsas, la evidencia científica es concluyente y; ningún producto con nicotina es seguro para la salud ni tampoco son productos que sirven para dejar de fumar o fumar menos.

El PPCT dependiente de la Dirección de Prevención de Enfermedades No Transmisibles tiene los siguientes objetivos:

Promover la prevención en el inicio del consumo de tabaco en niños, niñas y adolescentes.

Promover la cesación tabáquica en la población general.

Reducir la exposición al humo ambiental de tabaco.

El Programa tiene una función rectora que se origina, desarrolla y sustenta dentro del marco del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y se fortalece a través de la creación de una red de equipos con las Regiones Sanitarias y, de éstas, con los equipos municipales.

Las líneas de intervención desarrolladas por el Programa tienen un enfoque integral y están orientadas a impactar sobre los principales factores que determinan el elevado consumo de tabaco y el elevado nivel de exposición al humo ambiental de tabaco en la provincia. Para ello, desarrolla acciones de fortalecimiento de la red provincial, estrategias de comunicación social, producción y difusión de materiales de comunicación, elaboración y divulgación de normas técnicas y asistencia, certificación de organizaciones y de municipios libres de humo, capacitación de equipos de salud y vigilancia sanitaria del tabaquismo, entre otras.

El Programa cuenta con dispositivos de cesación tabáquica que funcionan de manera gratuita en los efectores públicos de todos los niveles de atención.

Daños de la nicotina

La exposición a la nicotina aumenta el riesgo cardiovascular, ya que produce el aumento agudo de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial y; a largo plazo, provoca hipertensión, arritmias y cambios en la estructura del corazón.

La nicotina no es solo un vector de la adicción al tabaco, sino una toxina cardiovascular biológicamente activa. Por eso, ningún producto que contenga nicotina es seguro para el corazón ni para los vasos sanguíneos, tal como lo respaldan la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Europea de Cardiología, la Asociación Americana del Corazón y la propia FDA ( Food and Drug Administration) autoridad sanitaria de Estados Unidos.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense que dirige Nicolás Kreplak advirtieron que la denominada “reducción de daños”, es sólo un uso discursivo y engañoso promovido por la industria tabacalera, orientado a presentar productos con nicotina como supuestamente menos nocivos, pero sin evidencia suficiente de seguridad y con el riesgo de sostener el consumo de nicotina, dificultar el abandono del tabaquismo y captar nuevas generaciones de consumidores.

Fuente: Agencia DIB