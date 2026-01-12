Pergamino: volcó y pasó toda la noche atrapado en el auto hasta que lo vieron

Un reconocido dirigente deportivo de Pergamino volcó con su auto en la ruta 8 y permaneció dentro del vehículo toda la noche, hasta que fue visto por otros automovilistas.

Se trata de Carlos Alberto “Coco” Bello , quien el pasado viernes fue dado de alta médica, pocas horas después del rescate del interior del vehículo en el que protagonizó un siniestro vial en la ruta nacional 8 , a la altura del acceso a la localidad de Fontezuela .

De acuerdo con el diario La Opinión , Bello, de 71 años, había sido trasladado al Hospital “San José” luego de permanecer varias horas atrapado dentro del habitáculo de su automóvil Chevrolet Classic, tras un despiste y vuelco ocurrido durante la madrugada. Pese a lo prolongado del tiempo transcurrido hasta su hallazgo, el dirigente se mantuvo consciente y fuera de peligro.

El episodio se produjo alrededor de la medianoche o durante la madrugada del viernes. El conductor perdió el control del vehículo mientras circulaba por la autopista de la ruta 8 y despistó hacia la banquina, donde el automóvil volcó y quedó fuera de la calzada. El rodado terminó su recorrido en una zona con abundante vegetación y parcialmente cubierto por el follaje existente, circunstancia que habría impedido que otros automovilistas advirtieran su presencia durante varias horas por la oscuridad de la noche.

Recién en las primeras horas de la mañana personas que transitaban por el lugar observaron el vehículo siniestrado en inmediaciones del puente de la bajada a Fontezuela y dieron aviso a los servicios de emergencia, siempre de acuerdo con La Opinión. Al lugar acudieron efectivos del Destacamento de Seguridad Vial Pergamino, una brigada de rescate y una ambulancia del SAME. Allí constataron que el conductor se encontraba consciente dentro del habitáculo, aunque evidenciaba signos de haber permanecido un tiempo prolongado atrapado tras el vuelco.

Mediante un operativo coordinado, Bello fue retirado del interior del automóvil y asistido en el lugar por personal médico, que evaluó su estado general antes de disponer el traslado preventivo para una mejor atención. Las autoridades destacaron que, una vez detectado el vehículo, la intervención fue rápida y eficaz, un factor clave para evitar complicaciones mayores.

Carlos “Coco” Bello es una figura ampliamente reconocida en el ámbito deportivo, tanto en Pergamino como a nivel nacional. Fue presidente del Club Argentino de Pergamino y cuenta con una extensa trayectoria vinculada con el básquet, destacándose como representante del exjugador Marcelo Milanesio. Además, integró la delegación de la selección argentina de básquetbol en 1990, en una etapa histórica para el combinado nacional.

