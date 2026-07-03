Vedia: avanza la obra de reacondicionamiento y ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) informó que avanzan las obras de reacondicionamiento y ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de Vedia . Se trata de una inversión de casi 4.500 millones de pesos , que beneficiará a 12.000 habitantes de la localidad, “asegurando la calidad del servicio de saneamiento por los próximos 20 años”, según informó la empresa.

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Los trabajos corresponden a “un proyecto que fue paralizado en diciembre de 2023 por el Gobierno Nacional y que, por decisión del gobernador Axel Kicillof , es recuperada y financiada en su totalidad por Aguas Bonaerenses”, destacaron. La cifra exacta que pondrá la provincia es de $ 4.488.712.058 más IVA .

El proyecto prevé la incorporación de un sistema de pretratamiento; recuperación y mejora de la Estación de Bombeo; optimización de la instancia de impulsión; la ejecución de lagunas de tratamiento; y obras civiles y electromecánicas asociadas a las diferentes etapas.

Una vez finalizados los trabajos, “Vedia contará con un sistema adecuado para el tratamiento de los efluentes generados en la actualidad, así como también de los correspondientes a una población proyectada para los próximos 20 años, de acuerdo con las estimaciones realizadas a partir de los últimos censos nacionales”.

De esta manera, “se garantizará la preservación del ambiente mediante una solución eficiente desde el punto de vista técnico y económico, además de promover el desarrollo de nuevas áreas urbanas”.

Compromiso

El principal objetivo de esta obra, continúa el comunicado de ABSA, es “asegurar el tratamiento y la disposición final de los efluentes líquidos generados por la población, en cumplimiento de la legislación y las normas vigentes”.

“Esta obra, junto con otras intervenciones estructurales, refleja el compromiso de Aguas Bonaerenses de continuar invirtiendo con recursos propios para mejorar los servicios de agua y cloacas en las 95 localidades donde presta servicio”, cerró la empresa.

Fuente: Agencia DIB