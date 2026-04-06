Una montaña rusa del Parque de la Costa se frenó en altura y causó pánico durante 20 minutos

El momento en el que el carro de la montaña rusa del Parque de la Costa quedó frenado en altura. (Imagen de video)

Una montaña rusa del Parque de la Costa, en Tigre, tuvo un desperfecto, y el carro quedó detenido en altura durante 20 minutos, generando tensión entre las personas que estaban en el juego.

El dramático episodio ocurrió el viernes pasado, en el marco del feriado de Semana Santa, pero trascendió en las últimas horas, tras viralizarse un video. Más allá de la tensión y el pánico entre los visitantes, por fortuna no hubo que lamentar heridos ni mayores complicaciones.

En tanto, varias personas comentaron en redes sociales que vivieron episodios similares al del viernes. Una mujer detalló que meses atrás fue al Parque con su familia “y también se había roto la misma (montaña rusa)”. “Estuvo más de media hora parada con la gente arriba. Tengan cuidado porque la montaña rusa verde ya viene teniendo varias fallas, en cualquier momento pasa un accidente”, indicó.

Embed "Parque de la Costa"



Porque se rompió una montaña rusa en el Parque de la Costa y decenas de personas quedaron colgadas 20 minutos: un joven registró el tenso momento y aseguró que la cadena del mecanismo del juego llamado El Desafío “se soltó”. pic.twitter.com/BVvxj8XfH7 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 6, 2026 Otra usuaria contó que la última vez que estuvo en el parque “a la montaña rusa roja se le habían volado unas ruedas”. La mujer aseguró tener las fotos de ese día. “Estaba en la fila para subir y menos mal que había unas redes, porque empezaron a soltarse algunas cosas; si no, se hubiera caído en la cabeza de algunas de las personas. Parecía la película de Destino final”, agregó.

Para compartir en redes







