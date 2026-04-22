Un platense radicado en Brasil quedó detenido por racismo: insultó a una cajera de supermercado

Un hombre de 67 años de nacionalidad argentina, oriundo de La Plata, radicado desde hace dos años en Brasil, fue detenido acusado de racismo en Río de Janeiro.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
El hombre, de 67 años y oriundo de La Plata, se impacientó en la fila del comercio e insultó por su color de piel a la empleada. Otro argentino que estaba en el lugar dio aviso a la Policía.
Un hombre de 67 años de nacionalidad argentina, oriundo de La Plata, radicado desde hace dos años en Brasil, fue detenido acusado de racismo en Río de Janeiro.
El incidente ocurrió el lunes en un supermercado sobre la calle Siqueira Campos, a pocos metros de la playa de Copacabana, se conoció en las últimas horas. La víctima, Samara Rodrigues de Lima, de 23 años, trabaja como repartidora para una aplicación de entregas. Según consta en la denuncia, Samara se ubicó frente a una caja que estaba por abrir para ganar tiempo con sus pedidos. La cajera demoró unos diez minutos en comenzar a atender. Haile se habría impacientado por la demora y, dos veces, le habría dicho a la trabajadora el agravio "negra puta".
El insulto fue presenciado por otro ciudadano argentino que estaba en la fila. Indignado, alertó a una patrulla de la Guardia Municipal de Río de Janeiro. Minutos después se produjo el arresto, en "flagrancia por injuria racial”.
Según consta en sus redes sociales, Haile vive en Brasil desde hace poco más de dos años y, de acuerdo a su perfil de Facebook, es oriundo de La Plata. Su último posteo público data del 11 de agosto de 2025.
En varios videos se presenta como vendedor ambulante de maíz en distintas playas y barrios de Río de Janeiro, como Praia Vermelha y Copacabana. En sus publicaciones también se autodenomina “El Puma de Janeiro”.
Fuente: Agencia DIB