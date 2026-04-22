Un platense radicado en Brasil quedó detenido por racismo: insultó a una cajera de supermercado

José Luis Haile, argentino radicado en Brasil, fue detenido por propinar insultos racistas a una trabajadora de un supermercado.

José Luis Haile, argentino radicado en Brasil, fue detenido por propinar insultos racistas a una trabajadora de un supermercado.

José Luis Haile, argentino radicado en Brasil, fue detenido por propinar insultos racistas a una trabajadora de un supermercado.

Un hombre de 67 años de nacionalidad argentina, oriundo de La Plata, radicado desde hace dos años en Brasil, fue detenido acusado de racismo en Río de Janeiro.

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El incidente ocurrió el lunes en un supermercado sobre la calle Siqueira Campos, a pocos metros de la playa de Copacabana, se conoció en las últimas horas. La víctima, Samara Rodrigues de Lima, de 23 años, trabaja como repartidora para una aplicación de entregas. Según consta en la denuncia, Samara se ubicó frente a una caja que estaba por abrir para ganar tiempo con sus pedidos. La cajera demoró unos diez minutos en comenzar a atender. Haile se habría impacientado por la demora y, dos veces, le habría dicho a la trabajadora el agravio "negra puta".

El insulto fue presenciado por otro ciudadano argentino que estaba en la fila. Indignado, alertó a una patrulla de la Guardia Municipal de Río de Janeiro. Minutos después se produjo el arresto, en "flagrancia por injuria racial”.

José Luis Haile, argentino radicado en Brasil, fue detenido por propinar insultos racistas a una trabajadora de un supermercado.

Según consta en sus redes sociales, Haile vive en Brasil desde hace poco más de dos años y, de acuerdo a su perfil de Facebook, es oriundo de La Plata. Su último posteo público data del 11 de agosto de 2025.

En varios videos se presenta como vendedor ambulante de maíz en distintas playas y barrios de Río de Janeiro, como Praia Vermelha y Copacabana. En sus publicaciones también se autodenomina “El Puma de Janeiro”.

Fuente: Agencia DIB