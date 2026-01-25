Un incendio arrasó una fábrica y obligó a evacuar vecinos en Luis Guillón

Un feroz incendio de grandes proporciones destruyó este sábado por la noche una fábrica de casas prefabricadas y oficinas móviles ubicada en Luis Guillón.

Un feroz incendio de grandes proporciones destruyó este sábado por la noche una fábrica de casas prefabricadas y oficinas móviles ubicada en Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, y obligó a desplegar un amplio operativo con la participación de ocho dotaciones de bomberos de distintos distritos del sur del conurbano bonaerense.

El siniestro se inició alrededor de las 22.30 en el predio situado en la intersección de Teniente Grande y Bruzone. De acuerdo con lo informado por el Comandante Mayor Cristian Tapia, jefe de Bomberos Voluntarios local, el fuego se propagó con rapidez en el interior del establecimiento, lo que demandó un intenso trabajo para evitar que las llamas alcanzaran propiedades linderas.

Ante la magnitud del foco ígneo, se convocaron refuerzos de los cuarteles de Lomas de Zamora, Lanús, Ezeiza, Guernica, Almirante Brown, Tristán Suárez y San Vicente. Tras varias horas de combate, el incendio pudo ser controlado, aunque el saldo fue devastador: la planta quedó completamente destruida.

URGENTE: DESASTRE EN LUIS GUILLÓN Se desató un voraz incendio en la fábrica Modular Home. El fuego tomó todo el predio tras la explosión del depósito de pinturas, generando una nube de humo tóxico en la zona. ⚠️ Situación actual: Una casa lindera fue alcanzada por las… pic.twitter.com/imb8Slz7lc

Como consecuencia del calor extremo, una de las viviendas ubicadas dentro del predio presenta riesgo de derrumbe en una de sus paredes, por lo que el sector permanece bajo estricta vigilancia. Además, se dispuso una evacuación preventiva de los vecinos de la zona, medida que resultó clave para resguardar la seguridad durante el momento más crítico del operativo.

En cuanto a los afectados, un efectivo de bomberos debió ser asistido por el SAME y trasladado al Hospital Santa Marina de Monte Grande tras inhalar monóxido de carbono. Las autoridades confirmaron que se encuentra fuera de peligro y en buen estado de salud. “No se registraron víctimas fatales ni personas lesionadas”, precisaron fuentes oficiales.

Durante la madrugada, el área continuaba bajo consigna policial y con guardias de cenizas para prevenir una eventual reactivación del fuego. En paralelo, peritos especializados trabajaban en el lugar para determinar las causas que originaron el incendio, mientras se constataba que los daños fueron exclusivamente materiales.

La causa quedó a disposición de la Justicia de la jurisdicción de Luis Guillón, a la espera de los informes técnicos definitivos.