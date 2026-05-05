Un grupo de chicas atacó a patadas y golpes de puño a otra joven a la salida de la escuela

Imágenes del ataque a la adolescente a la salida de la escuela.

Una adolescente fue atacada por una patota de menores en la localidad de Villa Ballester, partido de San Martín. Las agresoras la golpearon en la cabeza, la arrastraron del pelo y, como suele ocurrir en estos casos, todo quedó grabado por otros adolescentes testigos del episodio. La violenta escena ocurrió este viernes por la tarde en el cruce de las calles Almirante Brown y Artigas, a metros de la Escuela Hogar Cristiana F.E., y se viralizó en las últimas horas.

La situación se desató cuando la víctima salió de la escuela y fue interceptada por varias adolescentes en la puerta de un comercio, frente a un supermercado. Según informó Zona Norte Diario, de acuerdo con el relato de los testigos, las agresoras serían alumnas de un colegio público de la zona.

En el video se ve cómo las atacantes tiraron a la víctima al piso y le pegaron patadas y trompadas en la cabeza. Inclusive, en un momento, se ve como una de las menores la agarró del pelo y la arrastró por la vereda, mientras otras continuaron pegándole. El ataque fue filmado por un joven que intentó intervenir para frenarlo. “Ya está, ya está, ya está. ¡Soltá!”, dice en el video.

Embed I Violencia en los vínculos adolescentes: un grupo de chicas atacó a patadas y golpes en la cabeza a otra joven a la salida de la escuela en Villa Ballester. @ZonaNorteDiario pic.twitter.com/Q3Z0d4VhiP — ACR (@AnaClaudiaRoche) May 5, 2026

Las atacantes se retiraron del lugar caminando y se dirigieron hasta una esquina cercana, donde las esperaban un grupo de muchachos en motos. Ese dato será clave para determinar si el ataque fue premeditado. Poco después de la agresión, efectivos policiales acudieron al lugar para tratar de calmar la situación y asistir a la víctima. Fuente: Agencia DIB

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