martes 18 de noviembre de 2025
18 de noviembre de 2025 - 09:53

Un fallo en Cloudflare provoca un apagón global y deja sin servicio a redes sociales y medios

Plataformas como X y portales de noticias quedaron inaccesibles por un error masivo en la red de distribución de contenidos. La empresa investiga el incidente mientras los servicios comienzan a restablecerse.

Por Agencia DIB
Otra vez se cayó Cloudflare.

Un apagón masivo de Internet registrado este martes dejó fuera de servicio a redes sociales, plataformas de streaming y portales de noticias en distintos países. La falla se originó en Cloudflare, la empresa de infraestructura web y seguridad que gestiona parte fundamental del tráfico global en línea.

El colapso provocó que usuarios de todo el mundo reportaran imposibilidad de acceder a sitios como la red social X (ex Twitter) y a numerosos medios internacionales y locales que dependen de la red de distribución de contenidos (CDN) de la compañía.

Los intentos de ingreso a las plataformas afectadas devolvían errores como “500 Internal Server Error” o “502 Bad Gateway”, señales de que los servidores no pueden procesar las solicitudes. Cloudflare informó en su portal de estado que está “investigando el incidente” y trabajando para restablecer el tráfico.

Un problema recurrente

Cloudflare, al igual que Amazon Web Services, se ha convertido en uno de los pilares del funcionamiento de internet. Su gigantesca CDN permite que millones de sitios estén disponibles de manera rápida y eficiente. Sin embargo, cuando su infraestructura falla, las consecuencias se replican en cadena: “media Internet” puede quedar inaccesible.

La compañía había informado horas antes sobre tareas de mantenimiento en algunos nodos —entre ellos Atlanta, Los Ángeles y Tahití— aunque no está claro si esos trabajos están vinculados con la interrupción actual. A las 8.17 de Argentina se había notificado un primer incidente, previo al aviso más amplio de las 8.48.

La magnitud del apagón alcanzó incluso a plataformas como DownDetector, el servicio utilizado para monitorear caídas de sitios web, que también se vio afectado por utilizar la infraestructura de Cloudflare.

Lenta recuperación

Como suele ocurrir en este tipo de episodios, los usuarios no tienen más opción que esperar a que la empresa solucione el problema.

A media mañana, algunos servicios como X y DownDetector comenzaban a mostrar signos de recuperación, mientras Cloudflare continuaba con las tareas de diagnóstico y reparación.

