Evalúan nuevas restricciones a CFK, tras la foto en San José 1111 con nueve invitados

La reciente foto publicada por Cristina Fernández de Kirchner, donde se la ve reunida con un numeroso grupo de economistas en su domicilio de San Telmo, generó una fuerte molestia en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2). El juez de ejecución de la pena, Jorge Gorini, evalúa imponer pautas más exigentes y restringir las condiciones de las visitas que recibe la expresidenta, condenada por la Causa Vialidad.

La expresidenta, que cumple condena de seis años por administración fraudulenta bajo arresto domiciliario en San José 1111 , publicó una foto el pasado lunes con al menos nueve personas reunidas. El mensaje celebraba el Día del Militante y la entrega de un documento económico elaborado por "más de 80 profesionales".

En el Día del Militante, recibimos en San José 1111 a un grupo de economistas que en representación de más de 80 profesionales me entregaron y presentaron consideraciones y propuestas sobre un modelo económico nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI. Todos… pic.twitter.com/l1AvAjadNI

Fuentes judiciales indicaron a Mercedes Ninci que no estuvo autorizada la visita, mientras que a Clarín le dijeron que la autorización tramitada por su abogado, Carlos Beraldi, nunca especificó que se trataba de una comitiva tan numerosa.

Posibles restricciones a Cristina Fernández de Kirchner

Desde que la Corte Suprema dejó firme la condena en junio de 2024, Gorini había autorizado continuamente las visitas tramitadas por la defensa con explicaciones genéricas. Sin embargo, el Tribunal analiza ahora acotar esa libertad.

En ese sentido, se evalúa exigir que el próximo pedido de autorización "se fundamente aún más el motivo de la visita", ya que hasta ahora las explicaciones eran muy genéricas.

También se analizan fijar pautas para que "no puede repetirse lo que ocurrió el lunes", limitando la cantidad de personas que pueden ingresar simultáneamente.

El historial de visitas a Cristina Kirchner en la domiciliaria

Cristina Kirchner ha utilizado sus redes sociales para hacer públicas las numerosas visitas que ha recibido desde que cumple prisión domiciliaria, sin objeción previa de la Justicia:

Al listado inicial de visitas permitidas (abogados, médicos, familiares y custodios), la expresidenta sumó contadores y apoderados sin que fuera objetado.

Entre los visitantes públicos, se encuentran figuras como Lula Da Silva, el músico Silvio Rodríguez, militantes de La Cámpora, candidatos (como Jorge Taiana), el gobernador Axel Kicillof, y dirigentes como Juan Manuel Urtubey y Ernesto Samper.