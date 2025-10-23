jueves 23 de octubre de 2025
23 de octubre de 2025 - 17:15

Tres muertos en accidente que involucró a dos camiones y dos autos en Campana

Fue en Campana a la altura del kilómetro 73. Por causas que son objeto de investigación, uno de los camiones, que se dirigía en sentido hacia a Rosario, se cruzó al carril contrario.

Por Agencia DIB
Al menos tres muertos en la Ruta 9, en Campana.

Captura de pantalla

Al menos tres personas murieron en un siniestro vial múltiple que se produjo esta tarde a la altura del kilómetro 73 de la Ruta 9, en Campana. Los vehículos involucrados fueron cuatro, dos camiones y dos automóviles.

Alrededor de las 15.15 uno de los camiones, que se dirigía por la Panamericana en sentido hacia la ciudad de Rosario y que transportaba un container, por motivos que deberán investigarse se cruzó al carril contrario, arrastró a otro vehículo que circulaba en la misma dirección e impactó contra un utilitario y otro camión que transitaban en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Producto del impacto, al menos tres de los vehículos (los dos camiones y el utilitario) se incendiaron. El restante es un Citroën C4 que se incrustó debajo de uno de los camiones. Las tareas de rescate en el lugar se tornaron por demás dificultosas, como consecuencia justamente de la destrucción total producida por el fuego.

Ruta 9 cortada en Campana

Por estas horas, la Ruta 9 mano hacia la Ciudad de Buenos Aires sufría corte total y el tránsito era desviado a la altura del kilómetro 76 rumbo a la Ruta Provincial 6, de acuerdo con LN+. Trabajaban en el lugar bomberos de Campana, de Zárate y los servicios de emergencia del concesionario, entre otros.

En un primer momento había trascendido que el saldo trágico era de cinco fallecidos. Sin embargo, finalmente se confirmó que eran tres las víctimas fatales.

Noticia en desarrollo

