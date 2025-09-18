Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para octubre y noviembre a Mar del Plata, Junín y Bragado

Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para viajar en el tren que une a Mar del Plata con Plaza Constitución, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), para los meses de octubre y noviembre , con servicios reducidos por obras en las vías y nuevas tarifas para los usuarios. También quedaron habilitados los tickets para viajar desde CABA a Junín y Bragado , desde las estaciones de Retiro y Once respectivamente.

Los jubilados tienen un descuento del 40% y quienes saquen los pasajes de forma online , a través de la página web de Trenes Argentinos , del 10% de descuento. Las personas que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden viajar sin costo, cumpliendo con la normativa vigente.

Los menores de 3 a 12 años abonan el 50% del valor del pasaje. Los menores de 3 años que no ocupen comodidades no abonan pasaje.

En tanto, el servicio desde Buenos Aires hacia Mar del Plata no circula los días martes, miércoles y jueves, y desde Mar del Plata hacia Buenos Aires los miércoles y jueves, por obras en zona de vías.

Además, los trenes semi directos, realizan paradas intermedias en Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú, Coronel Vidal, además de Plaza Constitución y Mar del Plata.

Los horarios y tarifas pueden consultarse aquí: Tren_Mar_del_Plata

Servicios a Bragado y Junín

También quedó habilitada la compra de pasajes en los meses de octubre y noviembre para viajes entre las ciudades bonaerenses de Junín y Bragado y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Junín:

Cuenta con servicio todos los días. La duración estimada del viaje es de 6 horas y los trenes comunican las estaciones de Retiro (Línea San Martín) y Junín.

Los horarios y tarifas pueden consultarse aquí: Tren_Junín

Bragado:

Cuenta con servicio tres veces por semana. La duración estimada del viaje es de 6 horas 14 minutos y los trenes comunican las estaciones de Once y Bragado.

Los horarios y tarifas pueden consultarse aquí: Tren_Bragado

