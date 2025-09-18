jueves 18 de septiembre de 2025
18 de septiembre de 2025 - 17:56

Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para octubre y noviembre a Mar del Plata, Junín y Bragado

El servicio a Mar del Plata se verá afectado por obras en las vías, por lo que no saldrá todos los días.

Por Agencia DIB
Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para viajar en el tren que une a Mar del Plata con Plaza Constitución, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), para los meses de octubre y noviembre, con servicios reducidos por obras en las vías y nuevas tarifas para los usuarios. También quedaron habilitados los tickets para viajar desde CABA a Junín y Bragado, desde las estaciones de Retiro y Once respectivamente.

Los jubilados tienen un descuento del 40% y quienes saquen los pasajes de forma online, a través de la página web de Trenes Argentinos, del 10% de descuento. Las personas que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden viajar sin costo, cumpliendo con la normativa vigente.

Los menores de 3 a 12 años abonan el 50% del valor del pasaje. Los menores de 3 años que no ocupen comodidades no abonan pasaje.

En tanto, el servicio desde Buenos Aires hacia Mar del Plata no circula los días martes, miércoles y jueves, y desde Mar del Plata hacia Buenos Aires los miércoles y jueves, por obras en zona de vías.

Además, los trenes semi directos, realizan paradas intermedias en Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú, Coronel Vidal, además de Plaza Constitución y Mar del Plata.

Los horarios y tarifas pueden consultarse aquí: Tren_Mar_del_Plata

Servicios de trenes de larga distancia.
Servicios a Bragado y Junín

También quedó habilitada la compra de pasajes en los meses de octubre y noviembre para viajes entre las ciudades bonaerenses de Junín y Bragado y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

  • Junín:

Cuenta con servicio todos los días. La duración estimada del viaje es de 6 horas y los trenes comunican las estaciones de Retiro (Línea San Martín) y Junín.

Los horarios y tarifas pueden consultarse aquí: Tren_Junín

El tren de pasajeros, una opción económica para viajar. - Trenes Argentinos -
  • Bragado:

Cuenta con servicio tres veces por semana. La duración estimada del viaje es de 6 horas 14 minutos y los trenes comunican las estaciones de Once y Bragado.

Los horarios y tarifas pueden consultarse aquí: Tren_Bragado

Por  Agencia DIB