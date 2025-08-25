Travel Sale: descuentos de hasta 60%, 2x1 y cuotas sin interés para viajar

El Travel Sale, una oportunidad para viajar por el país o el mundo.

El Travel Sale, impulsado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), comenzó este lunes con descuentos de hasta el 60% en servicios turísticos, junto con planes de cuotas bancarias, con y sin interés, a través de tarjetas de crédito.

La iniciativa contempla ofertas especiales y opciones de pago que apuntan a facilitar la organización de viajes en un escenario donde la financiación pasó a ser un factor clave en la elección de compra. En ese sentido, se ofrecen promociones especiales, como 2x1, preventa, lanzamientos y “segundo pasajero al 50%”.

Este año, del Travel Sale que se extenderá hasta el 31 de agosto participarán del evento de rebajas más de 140 agencias de viajes.

Las alternativas de pago incluyen planes en cuotas bancarias. También, hay paquetes especiales, congelamiento de precios hasta fechas determinadas, descuentos en montos fijos y beneficios adicionales como excursiones, créditos para consumos o upgrades.

En este Travel Sale participan las provincias Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires; junto con Europ Assistance, Axa Asistencia al viajero, Hertz, Grupo 8 y Aerolíneas Argentinas, que se suman con importantes beneficios. Qué ofertas habrá por el Travel Sale paquetes especiales,

congelamiento de precios hasta fechas determinadas,

descuentos en montos fijos

beneficios adicionales como excursiones, créditos para consumos o upgrades

promociones especiales tipo 2x1, preventa, lanzamientos y “segundo pasajero al 50%”)

códigos y tarifas exclusivas de Travel Sale. Consejos para aprovechar el Travel Sale 2025 Hacer una planificación previa para conocer bien los precios que se manejan en el sector

Verificar los límites y vigencia de los medios de pago

Tener flexibilidad para poder viajar fuera de temporada

Activar alertas con notificaciones para ir viendo las ofertas que van saliendo. (DIB)

