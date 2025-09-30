martes 30 de septiembre de 2025
30 de septiembre de 2025 - 17:35

Tras permanecer internada por una intoxicación Estela de Carlotto ya está en su casa

La noticia había generado preocupación por la salud de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, quien el próximo 22 de octubre cumplirá 95 años.

Estela Barnes de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

Estela Barnes de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. 

En tanto, para evitar rumores y trascendidos, desde la Asociación Abuelas informaron que Estela, de 94 años, permaneció internada por un cuadro de intoxicación, pero que ya estaba en su casa, recuperándose.

“Comunicamos que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ya se encuentra en buen estado de salud en su casa luego de una breve internación por un cuadro de intoxicación. Agradecemos a todos y todas las expresiones de afecto y preocupación”, indicó la entidad en un comunicado difundido por redes sociales.

El próximo 22 de octubre, Estela Barnes de Carlotto cumplirá 95 años. Siempre en actividad como referente a nivel mundial de la lucha por el respeto a los derechos humanos, es la titular de Abuelas de Plaza de Mayo desde 1989. (DIB)

