Tras permanecer internada por una intoxicación Estela de Carlotto ya está en su casa

Estela Barnes de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

Este martes trascendió que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, estaba internada en un centro de salud de la ciudad de La Plata, novedad que generó preocupación.

En tanto, para evitar rumores y trascendidos, desde la Asociación Abuelas informaron que Estela, de 94 años, permaneció internada por un cuadro de intoxicación, pero que ya estaba en su casa, recuperándose.

“Comunicamos que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ya se encuentra en buen estado de salud en su casa luego de una breve internación por un cuadro de intoxicación. Agradecemos a todos y todas las expresiones de afecto y preocupación”, indicó la entidad en un comunicado difundido por redes sociales.

El próximo 22 de octubre, Estela Barnes de Carlotto cumplirá 95 años. Siempre en actividad como referente a nivel mundial de la lucha por el respeto a los derechos humanos, es la titular de Abuelas de Plaza de Mayo desde 1989. (DIB)

