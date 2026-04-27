Transporte en AMBA: las empresas se declaran en emergencia y podrían volver a reducir servicios

Las cámaras empresarias que representan al transporte público automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , es decir, de la Ciudad de Buenos Aires y distritos del Conurbano bonaerense, difundieron un comunicado en el que precisaron que ante la falta de respuestas por parte del Gobierno por el aumento de los costos del combustible, se declaran en estado de emergencia y podrían tomar nuevas medidas de "racionalización del servicio".

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El anuncio hace referencia a las medidas de fuerza tomadas a comienzos de abril, cuando las cámaras empresarias del transporte público decidieron disminuir la frecuencia de los colectivos en el marco del impacto de la guerra en Medio Oriente en el precio de los combustibles, lo que generó grandes dificultades para usar el transporte a miles de pasajeros en el AMBA.

"Las Cámaras esperan recibir respuestas concretas, inmediatas y verificables sobre los mecanismos y plazos de reconocimiento de los mayores costos que afectan a la actividad", indicaron en el comunicado.

Asimismo, aseveraron que si no hay un acuerdo antes del jueves 30 de abril , se evalúa volver a aplicar mayores reducciones en los servicios, que afectarán sobre todo los horarios con menor demanda, como la noche.

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"Al borde del colapso"

Las empresas le reclaman al Gobierno el pago de una deuda de 128 mil millones de pesos y plantean la necesidad de "soluciones concretas" porque el sistema de transporte quedó "al borde del colapso".

En ese sentido, advirtieron que la situación actual resulta "insostenible" y se declararon en "estado de emergencia". "En consecuencia, de no mediar definiciones satisfactorias en el corto plazo, se verán en la necesidad de profundizar las medidas de racionalización de los servicios", anunciaron.

Hasta el momento, señalaron, "se han llevado adelante múltiples instancias de diálogo en las que no solo se expuso la gravedad de la situación, sino que también se acercaron propuestas concretas orientadas a eficientizar el sistema, sin que hasta el momento se hayan traducido en soluciones efectivas".

El comunicado lleva las firmas de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.), y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).

Fuente: Agencia DIB