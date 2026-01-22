jueves 22 de enero de 2026
22 de enero de 2026 - 19:56

Tragedia en Mar del Plata: un turista cayó de un octavo piso y no descartan un problema de salud mental

El hombre, de 79 años, se asomó a la ventana y cayó al vacío. El episodio fue caratulado como averiguación de causales de muerte

Por Agencia DIB
El hombre, de 79 años, cayó sobre el techo del Hotel Trébol, y se alojaba en un edificio lindero. 

El cuerpo de un turista de 79 años fue hallado en el techo de un hotel, en la ciudad de Mar del Plata, ubicado en la calle Corrientes entre Colón y Brown. La mujer de la víctima aseguró que el hombre cayó por la ventana de un octavo piso y que atravesaba una profunda depresión.

Bastián Jerez, el niño que sufrió un grave accidente en Pinamar.

mar del plata: reunion y avances para la investigacion de delitos complejos

El llamado al 911 para dar cuenta de que había aparecido un cuerpo en el techo del Hotel Trébol fue registrado cerca del mediodía de este jueves. Minutos antes, trabajadores del lugar habían sentido un fuerte estruendo. Personal policial confirmó que la persona había fallecido y que había caído desde el edificio lindero.

Según medios locales, si bien el hecho fue caratulado como averiguación de causales de muerte por la Fiscalía Nº5, no se descarta que se haya tratado de un suicido, ya que la esposa de la víctima aseguró que habían viajado desde la provincia de Mendoza a pasar unos días de vacaciones, ya que su marido atravesaba una depresión y estaba bajo tratamiento.

La mujer dijo que lo último que vio es que su marido se asomó por la ventana del departamento que alquilaban, pero no pudo precisar en qué momento cayó al vacío.

El mal estado de las rutas nacionales, una constante. 

Se desarrollarán tormentas de variada intensidad en varios distritos bonaerenses. 

