La hotelería en caída: menos plazas, baja ocupación y estadías cada vez más cortas

Mar del Plata sigue siendo el destino más elegido por los viajeros.

La actividad hotelera en Argentina atraviesa un escenario de marcado deterioro, con una retracción de la oferta, niveles de ocupación bajos y una reducción en la duración de las estadías , según el último informe de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INDEC correspondiente a noviembre de 2025 . Durante el mes se registró un descenso del 9,4% en la cantidad de viajeros hospedados y del 5,3% en la cantidad de pernoctaciones , en un contexto donde hubo una leve mejora en la estadía promedio.

Luego de un noviembre de 2024 en el que los datos habían mostrado una mejora respecto al año anterior, la situación de 2025 expuso números incluso peores que los de 2023 .

Los datos oficiales muestran que la cantidad de plazas disponibles cayó un 2,5% interanual , mientras que las habitaciones y unidades ofrecidas retrocedieron un 2,9% frente al mismo mes del año pasado, una señal clara de que el sector comenzó a achicarse ante la dificultad para sostener la actividad.

En tanto, la ocupación continúa lejos de niveles saludables: apenas el 37,4% de las plazas disponibles y el 49,5% de las habitaciones fueron utilizadas en promedio a nivel nacional.

Regiones y destinos

Las regiones turísticas que hospedaron el mayor número de viajeros fueron CABA, con 437.802 personas hospedadas, y Patagonia, con 409.866.

Mientras que los destinos turísticos más visitados durante noviembre del año pasado fueron Mar del Plata (Buenos Aires), con 103.871 viajeros; Puerto Iguazú (Litoral), con 63.684; Villa Carlos Paz (Córdoba), con 55.688; El Calafate (Patagonia), con 50.379; ciudad de Salta (Norte), con 49.379; y ciudad de Mendoza (Cuyo), con 47.753.

Menor estadía

Si bien el total de viajeros hospedados mostró un incremento interanual del 7,4%, el dato no logra revertir el panorama negativo. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el turismo no residente, mientras que el turismo interno exhibió un desempeño más débil. A esto se suma una caída del 2% en la estadía promedio, que se ubicó en apenas 2,2 noches, reflejando un consumo turístico más corto y contenido.

Las pernoctaciones registraron una mejora mensual desestacionalizada del 4,1%, aunque la tendencia-ciclo avanzó solo un 0,7%, un comportamiento que para el sector confirma una recuperación inestable y sin señales firmes de consolidación.

Para encontrar un registro de viajeros menor al de 2025 hay que remontarse a 2018, cuando se contabilizaron 84.352, mientras que en pernoctaciones un dato peor se encuentra en 2019, con 332.594. En la serie no se toman en cuenta los datos de 2020 y 2021 debido a la pandemia.

Fuente: Agencia DIB