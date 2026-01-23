Choripán, el más clásico e inclusivo de los sandwiches argentinos

La fórmula clásica del choripán: una rodaja de pan francés bien fresco, chori "mariposa", chimichurri y otra rodaja de pan francés

Una capa de pan francés , un chorizo preferentemente abierto en “mariposa”, un toque de chimichurri y otra capa de pan francés. Así, en el Día Mundial del Chorizo, recordamos cómo es el choripán ideal para los tradicionalistas. Nuestro sandwich que se puede saborear en la entrada a una cancha o en la más exclusiva parrilla de Puerto Madero.

Se viene una ola de calor en la provincia y crece el riesgo de incendios

Argentina suspende las importaciones de chorizos y un jamón de España

La historia popular más difundida dice que a fines del siglo XIX, el Rey Alfonso XII se encontraba de paso por Puertollano (Castilla-La Mancha, en el centro sur de España) y para agasajarlo le ofrecieron bocadillos de chorizo de la reciente matanza de cerdos. A su majestad le gustaron tanto que ese día, un 23 de enero, quedó como día festivo.

En la zona la matanza de cerdos comienza en los meses fríos de invierno -en noviembre, cerca del Día de San Martín -de ahí el refrán de que “a todo chancho le llega su San Martín” - y hacia el 23 de enero se estima que los chorizos producto de la faena están a punto para ser probados por primera vez. El Rey Alfonso XII pudo dar fe de ello dos siglos atrás, lo mismo que quienes visiten hoy Puertollano, donde se regalan bocadillos de chorizo.

En Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, el sandwich de chorizo entre panes se llama choripán. Sin embargo hay algunas diferencias entre las versiones. Uruguayos y argentinos lo hacen con pan francés. En Chile cambian el chimichurri por pebre -salsa de cebolla, tomate, cilantro y ají-. Y en Paraguay es común el pan de queso (una variante del chipá).

Todo sobre el choripán

Las variantes son infinitas, tanto en el chorizo propiamente dicho, el pan y las salsas.

* Lo habitual es que el chorizo tenga una mezcla de carne de cerdo y vaca (70/30 es una proporción común).

* El pan francés es el más elegido porque tiene una corteza crujiente que aporta textura y un miga aireada que absorbe la grasa del chorizo sin deshacerse. Pero para que esto suceda, el pan debe ser bien fresco, casi recién salido del horno.

* Además, el pan debe ser "calentado" en la parrilla, nunca se sirve frío. Para eso se lo abre y se lo pone en la parrilla unos 30 segundos con la miga para abajo.

* El corte “mariposa” (abierto a la mitad) permite que el chorizo quede dorado de ambos lados y “calce” mejor en el pan.

* El chimichurri es toque distintivo. Es una mezcla de orégano, ajo, ají molido, aceite y vinagre.

* Según Taste Atlas, considerada la máxima autoridad gastronómica si de sandwiches se trata, el choripán comparte nuestro podio junto al lomito y el de milanesa.

* La provincia de Buenos Aires tiene varias fiestas del choripán a lo largo del año. Entre ellas, la Fiesta Regional del Choripán, que se celebra en Ranchos, partido de General Paz: la Fiesta Popular del Choripán y la Bondiola en Naón, partido de Nueve de Julio; y la Fiesta del Choripán Serrano, en Sierras Bayas, Olavarría.

choripán 2 rs

El choripán de Juan Braceli

En Menú Bonaerense, el cocinero Juan Braceli brinda su receta -simple y efectiva- para degustan un buen choripán:

Pasos a seguir

1. Cocinar los chorizos en parrilla a fuego moderado (si acercamos la mano a los hierros debemos aguantar el calor entre 6 y 8 segundos). Esto llevará unos 20 minutos de cada lado.

2. Chorizo mariposa: una vez cocido, cortar a lo largo y terminar de dorar del lado de la carne.

3. Cortar los panes al medio, colocar el chorizo y, si se desea, acompañar con chimichurri o salsa criolla.

Fuente: Agencia DIB