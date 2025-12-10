miércoles 10 de diciembre de 2025
Sin rastros del joven desaparecido mientras nadaba en aguas del río Quequén

La búsqueda continuaba este miércoles desde las 6 de la mañana. Ayer se sumaron más refuerzos a los operativos que se iniciaron el domingo a la tarde.

Continúan pasando las horas en la dramática búsqueda de Gonzalo Ferloni, el joven de 18 años desaparecido en las aguas del río Quequén el pasado domingo a la tarde, en momentos en que nadaba junto a un grupo de amigos y pretendía cruzar de orilla a orilla. Desde esta madrugada se preveía continuar con el rastrillaje, que hasta última hora de anoche había dado resultados negativos.

A las fuerzas de seguridad que vienen desarrollando el amplio operativo de búsqueda, se sumaron ayer integrantes de la Escuela de Kayak de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Necochea, según destacó Ecos Diarios.

Así, Hugo Quirino y sus colaboradores se añadieron a los rastrillajes que llevan a cabo agentes de la Prefectura Naval Argentina con asiento en Puerto Quequén, de Bomberos, de Policía y de Defensa Civil de la comuna.

Además, durante la jornada del lunes se incorporaron distintos civiles que, solidariamente, respondieron a la inquietud de la familia del adolescente.

Frente a Necopesca

Hasta anoche no había rastros del joven que se introdujo a las aguas del río Quequén entre las 16 y las 17 del último domingo, enfrente al complejo Necopesca.

Los operativos tanto vía marítima como en ambas márgenes del Quequén se incrementaron entre el lunes a la tarde y ayer pero sin resultados favorables.

También se sumaron a los procedimientos buzos tácticos que llegaron a Necochea desde otra ciudad para colaborar con los encargados de desarrollar la búsqueda.

La causa judicial está a cargo del fiscal José Luis Cipolletti, quien permanece en contacto con los responsables del operativo.

