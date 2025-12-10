Sin rastros del joven desaparecido mientras nadaba en aguas del río Quequén

Continúan pasando las horas en la dramática búsqueda de Gonzalo Ferloni , el joven de 18 años desaparecido en las aguas del río Quequén el pasado domingo a la tarde, en momentos en que nadaba junto a un grupo de amigos y pretendía cruzar de orilla a orilla. Desde esta madrugada se preveía continuar con el rastrillaje, que hasta última hora de anoche había dado resultados negativos.

A las fuerzas de seguridad que vienen desarrollando el amplio operativo de búsqueda, se sumaron ayer integrantes de la E scuela de Kayak de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Necochea , según destacó Ecos Diarios .

Así, Hugo Quirino y sus colaboradores se añadieron a los rastrillajes que llevan a cabo agentes de la Prefectura Naval Argentina con asiento en Puerto Quequén, de Bomberos, de Policía y de Defensa Civil de la comuna.

Además, durante la jornada del lunes se incorporaron distintos civiles que, solidariamente, respondieron a la inquietud de la familia del adolescente.

Frente a Necopesca

Hasta anoche no había rastros del joven que se introdujo a las aguas del río Quequén entre las 16 y las 17 del último domingo, enfrente al complejo Necopesca.

Los operativos tanto vía marítima como en ambas márgenes del Quequén se incrementaron entre el lunes a la tarde y ayer pero sin resultados favorables.

También se sumaron a los procedimientos buzos tácticos que llegaron a Necochea desde otra ciudad para colaborar con los encargados de desarrollar la búsqueda.

La causa judicial está a cargo del fiscal José Luis Cipolletti, quien permanece en contacto con los responsables del operativo.

