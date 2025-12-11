Sigue a paso firme la defensa costera en Pehuen Co

En Pehuen Co , partido de Coronel Rosales, se está construyendo una defensa enrocada al pie de la duna y un relleno artificial de arena de 1.560 metros, una obra que lleva a cabo el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.

La Tablada: lo iban a arrestar por un homicidio y se resistió a mordiscones

La Provincia avanza con las obras de la defensa costera en Pehuén-Co

El objetivo es mitigar el impacto de la erosión costera , que genera un retroceso de la costa marítima y puede provocar inundaciones urbanas por el aumento del nivel del mar; así como también para la contención de desbordes de ríos y lagos.

La importante obra, a cargo de la Dirección Provincial de Hidráulica y que va de la calle Ameghino a la calle Bouchard, estará compuesta por un núcleo de piedras de 40 a 80 kilos y una capa de coraza con bloques de hasta 800 kilos , asentadas sobre una manta geotextil que actúa como drenaje y filtro, que permitirán disipar la energía del oleaje y reducir los efectos erosivos sobre la duna y la playa, informó sudoesteba.com.

A continuación se hará un relleno artificial de arena que integrará la defensa al perfil natural del médano, asegurando la estabilidad y preservación del frente costero de Pehuen Co.

Pehuen Co Obras 2 sudoesteba.com

Este balneario, ubicado a 20 kilómetros al oeste de Monte Hermoso y a 50 al este de Punta Alta, cuenta con un frente marítimo de 2.165 metros que se encuentra afectado por un proceso de erosión progresiva que compromete la duna frontal y pone en riesgo la Avenida Costanera y las edificaciones más próximas.

Pehuenco Co 4 sudoesteba.com

Más obras en la Provincia

A través de la Dirección Provincial de Hidráulica de la Subsecretaría de Recursos Hídricos se llevan adelante distintas intervenciones de defensa costera en 12 municipios bonaerenses. Las intervenciones se organizan en dos tipologías: defensa costera atlántica (que protege la costa marina) y defensa costera fluvial (que preserva la costa de ríos y lagos).

Actualmente, se avanza con 11 intervenciones de defensa costera atlántica en los municipios de Coronel Rosales, General Alvarado, General Lavalle, General Pueyrredon, La Costa y Mar Chiquita.

Por otro lado, son 8 las intervenciones de defensa costera fluvial localizadas en Adolfo Alsina, Guaminí, La Plata, Patagones, Pehuajó y Zárate.

Fuente: Agencia DIB