Se realizó la quinta edición de la Noche de las Librerías Platenses

Este viernes, la Noche de las Librerías Platenses escribió su quinta edición en la capital de la provincia, con veinticinco locales que mantuvieron abiertas sus puertas hasta las 23:00 horas.
El evento fue organizado por librerías barriales del centro y de la periferia e impulsado en conjunto con la Municipalidad de La Plata y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, en un intento de propulsar la actividad del sector y favorecer a las alternativas a las grandes cadenas y franquicias que se dedican al mismo rubro.
No se trató solamente de extender el horario comercial, sino de ofrecer otra salida posible de las rutinas y abrir los propios espacios para el disfrute y el intercambio. En los distintos puntos donde se llevó a cabo hubo lecturas en voz alta, juegos, música, tragos y comida, además de invitados especiales.
El broche de oro fueron los descuentos y promociones, que acompañaron la dinámica de un sorteo cuyo acceso se conseguía mediante la compra de un libro.