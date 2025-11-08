sábado 08 de noviembre de 2025
8 de noviembre de 2025 - 19:57

Se realizó la quinta edición de la Noche de las Librerías Platenses

Este viernes se realizó la Noche de las Librerías Platenses, un evento organizado por una red de veinticinco locales de barrio en conjunto con el municipio y la provincia. No sólo hubo descuentos y horarios novedosos, sino también actividades fuera de lo común.

Una noche distinta en La Plata

Una noche distinta en La Plata

Este viernes, la Noche de las Librerías Platenses escribió su quinta edición en la capital de la provincia, con veinticinco locales que mantuvieron abiertas sus puertas hasta las 23:00 horas.

Más noticias
La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. 

Escándalo en las elecciones universitarias: Franja Morada denunció "fraude" en Psicología
Operativo vial en una ruta bonaerense.

Transporte bonaerense refuerza la seguridad vial: más de 38 mil autos fiscalizados en octubre

El evento fue organizado por librerías barriales del centro y de la periferia e impulsado en conjunto con la Municipalidad de La Plata y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, en un intento de propulsar la actividad del sector y favorecer a las alternativas a las grandes cadenas y franquicias que se dedican al mismo rubro.

No se trató solamente de extender el horario comercial, sino de ofrecer otra salida posible de las rutinas y abrir los propios espacios para el disfrute y el intercambio. En los distintos puntos donde se llevó a cabo hubo lecturas en voz alta, juegos, música, tragos y comida, además de invitados especiales.

El broche de oro fueron los descuentos y promociones, que acompañaron la dinámica de un sorteo cuyo acceso se conseguía mediante la compra de un libro.

Temas
Ver más

Escándalo en las elecciones universitarias: Franja Morada denunció "fraude" en Psicología

Transporte bonaerense refuerza la seguridad vial: más de 38 mil autos fiscalizados en octubre

Inundaciones: la Provincia acusa al Gobierno por el abandono del Plan del Salado

Habilitan una cuenta para ayudar a reconstruir la capilla incendiada en Pehuén-Có

La Libertad Avanza en la UNLP: presencia "violeta" en 5 de las 17 facultades, con resultados modestos

Elecciones en la UNLP: Franja Morada retuvo la mayoría de los centros pero el peronismo dio el golpe en Psicología

Docentes universitarios convocan a un paro nacional de 72 horas en reclamo de mejoras salariales

Catalina, la nena herida en la explosión escolar de Pergamino, regresó a su pueblo

El Palomar: un policía retirado mató a un adolescente que intentó robarle el auto

Se suspendió la audiencia del jury contra Makintach por una gotera que causó un corte de luz

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis denunció que el gobierno de Milei paralizó el Plan Maestro de la Cuenca del Salado.

Inundaciones: la Provincia acusa al Gobierno por el abandono del Plan del Salado

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, recorrió este sábado las zonas rurales de 9 de Julio.

Bullrich recorrió zonas inundadas en la Provincia y confirmó asistencia de $1.900 millones