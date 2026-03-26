jueves 26 de marzo de 2026
26 de marzo de 2026 - 18:48

Santa Teresita: llevaba un arma en una bolsa, disparó por accidente e hirió a un vendedor de flores

La escena se dio en la vía pública, en la que había otras personas sentadas en un banco. La víctima sufrió una herida grave en el fémur, que requiere intervención quirúrgica.

Por Agencia DIB
Segundos antes de que se detonara el arma de fuego. (Imagen de video)

Segundos antes de que se detonara el arma de fuego. (Imagen de video)

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Un vendedor callejero resultó gravemente herido al recibir un disparo en una pierna en el marco de una situación un tanto inquietante: un hombre llevaba un arma dentro de una bolsa y, al moverse, se le disparó accidentalmente.

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El hecho ocurrió el viernes cerca de las 20.25, sobre la calle 41, entre la 4 y la 5, en la localidad de Santa Teresita, partido de La Costa. Como suele ocurrir en estos casos, el episodio fue registrado por cámaras de seguridad y las imágenes se viralizaron rápidamente.

Según se observa en la grabación, el hombre que llevaba la pistola manipula un gran bolsón blanco. Está cerca de un banco, donde también se encuentra una mujer. Frente a ellos está Jorge "Beto" García, de 53 años, vendedor de flores de la zona y víctima del balazo. De repente, de acuerdo al video, se distingue una detonación y el vendedor cae herido.

El hombre, dueño de la bolsa y responsable del disparo, recoge del suelo otra más pequeña, donde habría estado el arma, mientras se sostiene con un bastón.

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Según denunciaron amigos de la víctima, el disparo le ocasionó a García una lesión de gravedad, que le dejó al fémur comprometido, por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente. Además, familiares del florista aseguraron que tiene una dificultad neurológica de nacimiento.

El autor del disparo quedó imputado en una causa caratulada como “lesiones graves”, con intervención de la UFID N° 1 de Mar del Tuyú. Además. Medios locales informaron que se ordenó el secuestro del arma y la realización de pericias, entre ellas el dermotest.

Fuente: Agencia DIB

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