San Pedro: hallaron una carta inédita que Sarmiento escribió en 1856

Durante tareas de digitalización del antiguo archivo del Juzgado de Paz de San Pedro , el equipo del Museo Paleontológico de esa ciudad descubrió una carta que el presidente Domingo Faustino Sarmiento escribió en noviembre de 1856. La pieza, aunque amarillenta, se conserva en buen estado y su contenido es perfectamente legible , al igual que la firma.

La carta está dirigida al Juez de Paz de San Pedro al que Sarmiento le informa la cantidad de días que duraría el período de vacaciones en las escuelas públicas y las fechas en las que estarían vigentes.

Al Sr. Juez de Paz y Presidente de la Municipalidad de San Pedro

Pongo en conocimiento a Ud. para que se sirva transmitirlo a quien corresponda, que las próximas vacaciones de las escuelas públicas de varones, deberán ser de cuarenta días consecutivos, contados desde el 21 de diciembre próximo hasta fin de enero del año entrante.

Dios guarde a Ud. muchos años

Domingo Faustino Sarmiento”

CARTA 1 rz

Cómo se descubrió

La breve misiva fue hallada por el Grupo Conservacionista de San Pedro, equipo que conduce el Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres”, durante tareas de digitalización del antiguo Juzgado de Paz de la localidad.

“Durante una de esas sesiones de escaneo digital, apareció esta carta original, escrita por la pluma de Sarmiento y que ahora el museo pone a disposición del patrimonio público”, explicó José Luis Aguilar, director del Museo Paleontológico.

“La carta, fechada el 28 de Noviembre de 1856, fue hallada dentro de un expediente junto a otra donde se le informa al Juez de Paz Don Tomás Obligado, que Sarmiento había sido nombrado Jefe del Departamento de Escuelas el 7 de junio de ese año. Por lo tanto, no es difícil deducir que esta carta fue una de las primeras medidas generales ordenadas por Sarmiento y comunicadas a las autoridades políticas de los diferentes distritos, en los primeros meses luego de asumir su nuevo cargo”, concluyó Aguilar.