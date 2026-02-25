Ahora se puede pagar el colectivo con QR o tarjeta en varias ciudades del norte bonaerense

Se habilitó el pago de los viajes con QR y otras opciones en varias ciudades bonaerenses.

La apertura del sistema SUBE a nuevos medios de pago continúa avanzando en la provincia de Buenos Aires. Así, ya está disponible en todas las líneas municipales de colectivos que circulan por las localidades de San Pedro , Ramallo , San Nicolás , Pergamino , Junín y Chivilcoy , “ampliando las alternativas para abonar el pasaje en el transporte público urbano”, según se informó.

En los colectivos de estas ciudades, ahora el pasaje puede abonarse de varias maneras:

El pago con tarjetas sin contacto o dispositivos con tecnología NFC se realiza acercando la tarjeta, celular o reloj al dispositivo validador hasta que la pantalla confirme la operación.

En el caso del código QR, el usuario debe generarlo desde la billetera electrónica que utilice y acercarlo al lector ubicado en la parte inferior del validador.

Tarifa y beneficios del sistema SUBE

El valor del pasaje es el mismo, independientemente del medio de pago utilizado. Quienes abonen con tarjeta SUBE, ya sea física o digital, conservan los beneficios de la Tarifa Social Federal y descuentos locales.

Asimismo, la funcionalidad Atributo a Bordo permite activar o actualizar descuentos directamente en el colectivo.

Se puede encontrar más información en la web argentina.gob.ar y en las cuentas sociales oficiales de SUBE en X, Facebook e Instagram.

Fuente: Agencia DIB