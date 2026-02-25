miércoles 25 de febrero de 2026
25 de febrero de 2026 - 11:12

Ahora se puede pagar el colectivo con QR o tarjeta en varias ciudades del norte bonaerense

En San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Pergamino, Junín y Chivilcoy se ampliaron las maneras de abonar el transporte público.

Por Agencia DIB
Se habilitó el pago de los viajes con QR y otras opciones en varias ciudades bonaerenses.

Se habilitó el pago de los viajes con QR y otras opciones en varias ciudades bonaerenses.

La apertura del sistema SUBE a nuevos medios de pago continúa avanzando en la provincia de Buenos Aires. Así, ya está disponible en todas las líneas municipales de colectivos que circulan por las localidades de San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Pergamino, Junín y Chivilcoy, “ampliando las alternativas para abonar el pasaje en el transporte público urbano”, según se informó.

Más noticias
Llegan nuevos trenes al AMBA y alrededores.

Trenes Argentinos avanza con la compra de 43 unidades para modernizar servicios regionales
El gobernador Axel Kicillof y sus colaboradores, reunidos con la cúpula de Exponenciar.

Axel Kicillof confirmó la presencia de la Provincia en Expoagro 2026

En los colectivos de estas ciudades, ahora el pasaje puede abonarse de varias maneras:

  • Con tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard
  • Con celulares y relojes inteligentes con tecnología NFC asociados a esas tarjetas
  • Con código QR
  • Y con la tarjeta SUBE, tanto en su versión física como digital.
sube-opciones

Paso a paso, cómo pagar

El pago con tarjetas sin contacto o dispositivos con tecnología NFC se realiza acercando la tarjeta, celular o reloj al dispositivo validador hasta que la pantalla confirme la operación.

En el caso del código QR, el usuario debe generarlo desde la billetera electrónica que utilice y acercarlo al lector ubicado en la parte inferior del validador.

Tarifa y beneficios del sistema SUBE

El valor del pasaje es el mismo, independientemente del medio de pago utilizado. Quienes abonen con tarjeta SUBE, ya sea física o digital, conservan los beneficios de la Tarifa Social Federal y descuentos locales.

Asimismo, la funcionalidad Atributo a Bordo permite activar o actualizar descuentos directamente en el colectivo.

Se puede encontrar más información en la web argentina.gob.ar y en las cuentas sociales oficiales de SUBE en X, Facebook e Instagram.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Trenes Argentinos avanza con la compra de 43 unidades para modernizar servicios regionales

Axel Kicillof confirmó la presencia de la Provincia en Expoagro 2026

Crece la preocupación y el reclamo por la deuda con los Bomberos Voluntarios

Confirman la quiebra de ARSA: un golpe para 180 familias en Lincoln

Aerolíneas Argentinas anunció que cerró 2025 con un superávit superior a los US$ 110 millones

Paritarias: más gremios se suman a la presión a Kicillof y provincia dice que Milei le debe 22 billones

Pergamino: un camionero murió mientras manejaba, el vehículo volcó y un centenar de personas faenó la carga

Gatos y perros podrán viajar en tren desde y hacia Mar del Plata, Junín y Bragado

Bahía Blanca: dos hermanos heridos por un artefacto que encontraron en un basural y explotó en su casa

El Topo de luto: murió Cacho Elías, uno de los creadores de la mítica fábrica de churros

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La industria láctea en crisis. 

Confirman la quiebra de ARSA: un golpe para 180 familias en Lincoln

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Una factura de luz.

Tasas municipales: la Justicia declaró inconstitucional la resolución de Caputo