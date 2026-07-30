jueves 30 de julio de 2026
30 de julio de 2026 - 10:14

Jubilados, pensionados y asignaciones: cuáles son los aumentos para agosto

ANSES oficializó el aumento en haberes y asignaciones para agosto. En la mínima para jubilados quedó en $489.775,93, incluido el bono de $70.000, que no se actualiza desde marzo de 2024.

Por Agencia DIB
Los jubilados y pensionados reciben un aumento del 1,89% en agosto.

Los jubilados y pensionados reciben un aumento del 1,89% en agosto.

JLa Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este jueves un incremento del 1,89% en los haberes de agosto para jubilados, pensionados y en los montos de las asignaciones familiares junto con los límites y rangos de ingresos del grupo familiar, en línea con el dato de inflación de junio.

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Jubilados y pensionados a partir de agosto

Mediante las Resoluciones 232 y 233/2026 del Boletín Oficial, ANSES determinó que “el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de agosto de 2026, será de $419.775,93″. Mientras que el máximo, a partir del mes que viene, será de $2.824.694,49, informó Noticias Argentinas.

Además, los que perciben la mínima cobrarán el bono de $70.000, monto que está estancado desde hace más de dos años. De esta manera, la jubilación más baja será de $489.775,93.

Al mismo tiempo, la ANSES determinó que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir del próximo mes, será de $192.028,32. Mientras que el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en la suma de $335.820,74. Con el bono de $70.000, la PUAM ascenderá a $405.820.

Las asignaciones familiares en detalle

Por otro lado, con la suba oficializada, los titulares de asignaciones universales para protección social pasarán a cobrar:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo: $150.848 (valor general)
  • AUH y Embarazo - Zona I (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires): $196.103

AUH y Asignación Familiar Prenatal para trabajadores del sector formal - Valor general

  • Ingreso grupo familiar (IGF) no supera $1.167.863: se cobrará por hijo $75.433.
  • IGF superior a $1.167.863 y de hasta $1.712.784: se cobrará por hijo $50.884.
  • IGF superior a $1.712.784 y de hasta $1.977.464: se percibirá por hijo $30.777.
  • IGF mayor a $1.977.464 y de hasta $6.184.406: se cobrará por hijo $15.881.

Asignación por Hijo con Discapacidad - Valor general

  • Ingreso grupo familiar (IGF) no supera $1.167.863: se cobrará por hijo $245.597.
  • IGF superior a $1.167.863 y de hasta $1.712.784: se cobrará por hijo $173.745.
  • IGF superior a $1.712.784: se percibirá por hijo $109.656.

Cómo quedan las categorías del Monotributo

En el caso de los contribuyentes del Monotributo, el monto a cobrar de las asignaciones familiares por hijo y prenatal varían según la categoría:

  • Categorías A: $75.433
  • Categoría B: $50.884
  • Categoría C: $30.777
  • Categorías D, E, F, G, H: $15.881

Asignaciones especiales

En cuanto a las asignaciones que la ANSES abona por única vez, entra las que están Matrimonio, Nacimiento y Adopción, a partir del mes que viene otorgarán los siguientes montos:

  • Nacimiento: $87.926
  • Adopción: $525.682
  • Matrimonio: $131.652
  • Ayuda Escolar Anual: $55.672 (valor general)

La suba que actualiza los montos detallados alcanza de igual manera a los veteranos de guerra, a los titulares del sistema previsional integrado argentino y a los de la prestación por desempleo, entre otros programas de asistencia económica.

En el artículo 4 de la normativa se aclaró que “la percepción de un ingreso superior a $3.092.203 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido”.

Fuente: Agencia DIB

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