Jubilados, pensionados y asignaciones: cuáles son los aumentos para agosto

JLa Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este jueves un incremento del 1,89% en los haberes de agosto para jubilados, pensionados y en los montos de las asignaciones familiares junto con los límites y rangos de ingresos del grupo familiar, en línea con el dato de inflación de junio.
Jubilados y pensionados a partir de agosto
Mediante las Resoluciones 232 y 233/2026 del Boletín Oficial, ANSES determinó que “el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de agosto de 2026, será de $419.775,93″. Mientras que el máximo, a partir del mes que viene, será de $2.824.694,49, informó Noticias Argentinas.
Además, los que perciben la mínima cobrarán el bono de $70.000, monto que está estancado desde hace más de dos años. De esta manera, la jubilación más baja será de $489.775,93.
Al mismo tiempo, la ANSES determinó que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir del próximo mes, será de $192.028,32. Mientras que el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en la suma de $335.820,74. Con el bono de $70.000, la PUAM ascenderá a $405.820.
Las asignaciones familiares en detalle
Por otro lado, con la suba oficializada, los titulares de asignaciones universales para protección social pasarán a cobrar:
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo: $150.848 (valor general)
- AUH y Embarazo - Zona I (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires): $196.103
AUH y Asignación Familiar Prenatal para trabajadores del sector formal - Valor general
- Ingreso grupo familiar (IGF) no supera $1.167.863: se cobrará por hijo $75.433.
- IGF superior a $1.167.863 y de hasta $1.712.784: se cobrará por hijo $50.884.
- IGF superior a $1.712.784 y de hasta $1.977.464: se percibirá por hijo $30.777.
- IGF mayor a $1.977.464 y de hasta $6.184.406: se cobrará por hijo $15.881.
Asignación por Hijo con Discapacidad - Valor general
- Ingreso grupo familiar (IGF) no supera $1.167.863: se cobrará por hijo $245.597.
- IGF superior a $1.167.863 y de hasta $1.712.784: se cobrará por hijo $173.745.
- IGF superior a $1.712.784: se percibirá por hijo $109.656.
Cómo quedan las categorías del Monotributo
En el caso de los contribuyentes del Monotributo, el monto a cobrar de las asignaciones familiares por hijo y prenatal varían según la categoría:
- Categorías A: $75.433
- Categoría B: $50.884
- Categoría C: $30.777
- Categorías D, E, F, G, H: $15.881
Asignaciones especiales
En cuanto a las asignaciones que la ANSES abona por única vez, entra las que están Matrimonio, Nacimiento y Adopción, a partir del mes que viene otorgarán los siguientes montos:
- Nacimiento: $87.926
- Adopción: $525.682
- Matrimonio: $131.652
- Ayuda Escolar Anual: $55.672 (valor general)
La suba que actualiza los montos detallados alcanza de igual manera a los veteranos de guerra, a los titulares del sistema previsional integrado argentino y a los de la prestación por desempleo, entre otros programas de asistencia económica.
En el artículo 4 de la normativa se aclaró que “la percepción de un ingreso superior a $3.092.203 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido”.
Fuente: Agencia DIB