lunes 20 de abril de 2026
20 de abril de 2026 - 13:36

Salto: se fugó un preso de la comisaría de Salto tras romper un candado y pelear con los guardias

El sujeto, de 41 años, identificado como Cristian Alejandro Casaravilla, está imputado en una causa por robo agravado.

Por Agencia DIB
Cristian Alejandro Casaravilla se fugó de una comisaría de Salto y está imputado en una causa por robo agravado.

Cristian Alejandro Casaravilla se fugó de una comisaría de Salto y está imputado en una causa por robo agravado.

Un preso de 41 años, que estaba detenido en la Estación de Policía Comunal de la localidad bonaerense de Salto logró escapar tras romper un candado y forcejear con los guardias de seguridad.

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Como en una película, la fuga ocurrió el domingo entrada la tarde. Ni bien se conoció lo ocurrido, se activó un fuerte operativo cerrojo en la zona para recapturar al sujeto, identificado como Cristian Alejandro Casaravilla. El hombre, al momento de escapar, vestía una remera negra de manga corta, bermuda y zapatillas blancas.

Los detalles

Fuentes policiales indicaron que el hombre forzó el candado del pasaplatos de la celda y, en medio de un forcejeo con los policías, salió corriendo de la dependencia, ubicada en la calle Alvear y 25 de Mayo.

Según trascendió, no sería la primera vez que Casaravilla, oriundo de Baradero, protagoniza una evasión, ya que anteriormente se había fugado de una dependencia policial en la localidad de Arrecifes.

La Policía desplegó patrullajes y controles en los accesos y caminos rurales de la región, mientras se mantiene la alerta en toda la zona, cercana al partido de Chivilcoy.

De acuerdo a la información oficial, Casaravilla está imputado en una causa por robo agravado, que tramita en la UFI N°14 de San Nicolás.

Hasta el momento continúa prófugo y las autoridades piden colaboración a los vecinos para aportar cualquier dato que ayude a dar con su paradero. Ante algún dato, se so0licita llamar al 911 y no intervenir ni tratar de interceptar al sospechoso.

Fuente: Agencia DIB

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