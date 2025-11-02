domingo 02 de noviembre de 2025
2 de noviembre de 2025 - 13:28

Ruta 88: matrimonio de Puan salvó su vida luego de chocar contra un caballo

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 70, en cercanías del paraje Las Toscas, partido de Lobería.

Por Agencia DIB
Matrimonio de Puan se accidentó en la ruta 88.

Ecos Diarios

Un matrimonio oriundo de la localidad bonaerense de Puan salvó su vida la noche del sábado tras embestir un caballo con el vehículo en el que viajaban en la ruta 88, en cercanías del paraje Las Toscas, partido de Lobería, informaron fuentes del Destacamento de Policía Vial La Ballenera.

De acuerdo con Ecos Diarios de Necochea, los integrantes de la pareja sufrieron golpes leves y el automóvil Volkswagen Taos terminó sobre la banquina, con daños de suma importancia.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 70 e intervino personal del Comando de Prevención Rural de General Alvarado y de Vial La Ballenera. Los ocupantes del vehículo fueron identificados como Francisco Andrés y Estela Maris Vacca, ambos domiciliados en Puan.

Según indicaron voceros policiales citados por Ecos Diarios, el rodado en el que se trasladaba el matrimonio se encontró con varios animales sobre la cinta asfáltica. El conductor logró esquivar a algunos, pero no pudo evitar la fuerte colisión contra el equino que, producto del incidente, murió. (DIB)

