jueves 30 de julio de 2026
30 de julio de 2026 - 14:04

Un SUV futurista que llega de China: Geely trae su Icon a la Argentina

Nuestro país es el primero en Latinoamérica en recibir este modelo, desde su lanzamiento en 2020.

Por Agencia DIB
El Geely Icon llega a la Argentina.

El Geely Icon llega a la Argentina.

El Geely Icon llega a la Argentina.

El Geely Icon llega a la Argentina.

El interior del Geely Icon.

El interior del Geely Icon.

El interior del Geely Icon.

El interior del Geely Icon.

En el marco de la ampliación de su portfolio en Argentina, Geely confirmó el arribo al país de un nuevo modelo, el Geely Icon. El lanzamiento se realizará en la Ciudad de Buenos Aires el próximo 18 de agosto.

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Argentina es el primer país de América Latina en recibir el modelo Icon. Desde que se lanzó en 2020, fue solo comercializado en Asia, y por ello representa una gran apuesta de Geely Auto en la región.

Diseño futurista

Geely Icon es un SUV compacto con diseño geométrico futurista, con ADN muy similar a Volvo. Su versión full, la que arribará al país, se destaca por un motor de 1.5L turbo de hasta 177 CV con caja automática de doble embrague de 7 velocidades y sistema de ADAS completo.

En este primer embarque, llegarán 200 unidades en tres colores: blanco, rosa pastel y gris.

En todo el país

A partir del 15 de agosto estará disponible en las 19 concesionarias de Geely en el país a un valor de US$ 30.800. Contará con financiamiento de Santander y garantía oficial de fábrica.

“El Icon es un producto sumamente competitivo por calidad y precio en un segmento en permanente crecimiento en el mercado. Estamos muy entusiasmados porque seguimos ampliando nuestro portfolio, en este caso, con un auto naftero de gran rendimiento”, explicó Juan Azamendia, director general de Autos Sustentables del Sur y representante oficial de Geely en Argentina.

Casi tres décadas de historia

Geely Auto Group es un fabricante de automóviles líder global con sede en Hangzhou, China.

Fundado en 1997 como una unidad subsidiaria de Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), el grupo gestiona varias marcas líderes, entre las que se incluyen Geely Auto y Zeekr.

Fuente: Agencia DIB

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