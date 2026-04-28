Restringen las ventas de GNC en las estaciones de servicio por el frío

Una estación de GNC, con la actividad suspendida.

La primera ola de bajas temperaturas del año estresó el sistema gasífero y obligó a aplicar restricciones en la venta de Gas Natural Comprimido (GNC) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta decisión que rige desde este martes impactará en las ventas en estaciones de servicio.

Las distribuidoras Naturgy BAN y Metrogas dispusieron la suspensión del suministro bajo la modalidad interrumpible, una decisión que golpea de lleno en la operatoria de las estaciones que no tienen contratos de abastecimiento en "firme". Y se da, además, a casi dos meses de la llegada de los días más fríos del año, en pleno invierno.

Según precisaron desde el sector, la disposición responde al incremento sostenido del consumo residencial, que tiene prioridad en el esquema de abastecimiento. Con temperaturas en descenso, la demanda de los hogares crece de manera acelerada y obliga a redireccionar el fluido hacia ese segmento, relegando a los contratos interrumpibles que, por definición, son los primeros en ser limitados ante contingencias.

La venta de GNC en estaciones de sericio Las ventas de GNC en las estaciones de servicio de la zona metropolitana continúan en la modalidad "firme". En ese modo los demandantes pagan más caro el gas a cambio de tener una garantía de suministro. En cambio, la modalidad "interrumpible" ofrece precios más baratos, pero sin certeza de abastecimiento.

La aplicación de la medida está a cargo de cada estacionero. Vender por encima del volumen de gas contratado en "firme" implica abonar una multa del valor de un litro de nafta súper por cada metro cúbico vendido en exceso. En paralelo, el resto de las distribuidoras del país sigue de cerca la evolución de la demanda y no descarta avanzar en medidas similares. El comportamiento del sistema en los próximos días será determinante. Si las temperaturas continúan en niveles bajos, el escenario de restricciones podría ampliarse a otras regiones, replicando el esquema aplicado en el AMBA. Fuente: Agencia DIB

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