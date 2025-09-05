Rechazo de los canillitas al decreto que desregula la actividad en los kioscos: "Nos hiere de muerte"

Un kiosco de diarios y revistas en el centro de La Plata . (DIB | Marcelo Metayer)

El Gobierno nacional derogó por decreto el régimen que regulaba la venta y distribución de diarios , revistas y afines en la vía pública, vigente desde el año 2000 . También quedó disuelto el Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores . La medida fue rechazada de plano por el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (Sivendia) , que consideró que implica “un retroceso histórico” en los derechos laborales del sector.

El decreto 629/2025 considera que la actividad de los canillitas quedará encuadrada bajo el Código Civil y Comercial de la Nación . Además, se permite en los kioscos la entrega de correspondencia , paquetería, productos de comercio electrónico, tarjetas de crédito, DNI y pasaportes. En los considerandos se lee que el esquema anterior resultaba “obsoleto” y generaba “limitaciones” que restringían la libre competencia . Pero el gremio afirmó que la norma “hiere de muerte nuestra actividad centenaria en la comunicación e información de la prensa escrita” .

En un comunicado, el Sivendia expresó que la medida “que intenta expresar un beneficio para los canillitas, con la excusa de permitir prestar el servicio postal, representa, directamente, un perjuicio y nos lleva de vuelta a uno de los peores momentos de la actividad, de los años ’90 del Menemismo, las desregulaciones y la destrucción de las fuentes de trabajo ”.

Continúan: “Esta norma deroga el Decreto N° 1025/00 y el Decreto de tutela laboral Nº 1693/09, que representan el marco normativo de nuestra actividad. Asimismo, deja sin efecto el Registro Nacional de Vendedores de Diarios y Revistas dentro del ámbito de aplicación del Ministerio de Trabajo, hoy convertido en Secretaría, transformando en PARIAS a los trabajadores/as del sector ”.

Y lamentan: “Nos quita todas las conquistas desde el año 1945 a la fecha, desarticula la actividad y nos somete a un régimen sujeto a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, y a las normas locales que resulten aplicables. De esta manera se ven vulnerados los derechos fundamentales como la estabilidad en la vía pública y la prioridad de venta de publicaciones, haciendo insostenible la actividad”.

El gremio insistió: “Los canillitas somos TRABAJADORES. No somos ni seremos comerciantes. Nuestra actividad está regulada por la Secretaría de Trabajo, y en ese ámbito desde hace décadas venimos peleando y logrando distintas conquistas en lo que nosotros llamamos la ‘ampliación de rubros y servicios a la comunidad’. Es falso de toda falsedad que ahora podamos brindar nuevos servicios, esta posibilidad ya la teníamos, bajo la Resolución MTEySS 390/18, 391/18 y 1481/23. Lo único que hicieron ahora es dejarnos a la intemperie de nuestros derechos favoreciendo al Gran Capital”.

De esa forma, argumentaron, “un trabajador/a va a tener que competir en forma desigual contra una multinacional como así también, las grandes cadenas de supermercados”.

Libertad de prensa

“Nuestra actividad siempre garantizó la libertad de prensa y el pensamiento crítico consagrados en nuestra Constitución Nacional. Este decreto intenta socavar la pluralidad de ideas. Las paradas de diarios y revistas, exhiben la totalidad de publicaciones bajo las mismas condiciones y sin discriminación alguna de raza, política y religión”, señalaron.

“La pulseada del Gobierno contra los medios de comunicaciones tradicionales lo único que garantiza es la desprotección de quienes estamos en el eslabón más débil del sistema: los trabajadores/as canillitas. Llevamos más de un siglo en la geografía barrial y somos parte de la misma. Queremos seguir siendo Trabajadores de la comunicación social y garantes del derecho a la información”, cerraron desde Sivendia. (DIB) MM