jueves 09 de abril de 2026
9 de abril de 2026 - 22:47

Quequén: murió un adolescente que se accidentó con su cuatriciclo

El menor tenía 16 años y había sufrido heridas graves en un hecho ocurrido por la mañana en Quequén. Falleció horas después en el hospital.

Por Agencia DIB
El joven accidentado en Quequén falleció en el hospital de Necochea.

El joven accidentado en Quequén falleció en el hospital de Necochea.

Ecos Diarios

Un adolescente de 16 años murió este jueves en Quequén como consecuencia de las gravísimas heridas que sufrió en un accidente con el cuatriciclo que conducía.

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El hecho ocurrió alrededor de las 11 en la zona de las calles 531 y 536, cuando la víctima colisionó contra un carro que era tirado por una camioneta. A raíz del impacto, el joven fue trasladado al Hospital Municipal, donde falleció horas más tarde.

De acuerdo con Ecos Diarios de Necochea, el menor, de apellido Malvarez, pertenecía a una familia radicada en Quequén.

Desde la Fiscalía de turno se informó que se habían iniciado las gestiones para la ablación de órganos, en línea con la decisión tomada por los padres del adolescente, consignó Ecos Diarios.

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