jueves 28 de agosto de 2025
28 de agosto de 2025 - 14:04

Proyecto Pescado: los cocineros de Chapadmalal son los mejores del país

Facundo Maroñas, Francisco Soldi y Elio Contreras ganaron el Prix Baron B-Édition Cuisine 2025 con su plato basado en la pesca artesanal de Proyecto Pescado.

Francisco Soldi, Pico Villanueva, Elio Contreras y Facundo Maroñas, de Proyecto Pescado, celebrando su premio
Los integrantes de Proyecto Pescado con lo que les brindó el mar.

Los integrantes de Proyecto Pescado con lo que les brindó el mar.

Proyecto Pescado - Prix Edition Cuisine _ 7ma Edición (2)
Los tres restaurantes finalistas junto al jurado presidido por el cocinero platense Mauro Colagreco.

Los tres restaurantes finalistas junto al jurado presidido por el cocinero platense Mauro Colagreco.

Plato Mar y tierra
cocina PP
playa PP
Proyecto Pescado - Prix Edition Cuisine _ 7ma Edición (6)
Francisco Soldi, Pico Villanueva, Elio Contreras y Facundo Maroñas, de Proyecto Pescado, celebrando su premio

Proyecto Pescado, el equipo formado por jóvenes cocineros y pescadores de Chapadmalal se consagraron como los ganadores del Prix Baron B-Édition Cuisine. En ésta, la séptima entrega, Facundo Maroñas, Francisco Soldi y Elio Contreras se destacaron por trabajar a base de pesca artesanal para revalorizar el consumo de especies de mar con una cocina de identidad costera.

Más noticias
El complejo turístico de Chapadmalal.

El Gobierno licitará la Unidad Turística de Chapadmalal para venderla o concesionarla
Dos imágenes generadas por IA como ejemplo de la propuesta del Proyecto Urbanístico Integral Chapadmalal.

Cómo es el proyecto que busca convertir a Chapadmalal en “el nuevo Puerto Madero”
Proyecto Pescado - Prix Edition Cuisine _ 7ma Edición

Tres aspirantes llegaron a la final que se desarrolló en el Four Seasons. Además de los cocineros de Chapadmalal estuvieron Hambriento Cocina, de Rosario, con los cocineros Virginia Rosa y Gustavo Martínez, y una propuesta basada en pescados de río; y Margot, de Santa Fe capital, dirigido por Agustín Baragiola, que compitió con platos conformados por pescas de río y hortalizas agroecológicas.

Proyecto Pescado - Prix Edition Cuisine _ 7ma Edición (6)

El plato ganador

Proyecto Pescado presentó “Mar y tierra. Invierno en Chapadmalal”, una síntesis de su filosofía en la cocina: aprovechar integralmente el pescado y aplicar técnicas de conservación. La base del plato es el besugo de invierno, un pescado graso y sabroso encurtido en vinagre, con un fondo ahumado realizado a partir de cabezas y espinazos con bayas de eucalipto; y un parfait intenso de hígados y hongos secos recolectados en otoño. Como acompañamiento un estofado blanco de girgolas con fumet, vermouth bianco, algas y hierbas del campo: para redondear, una lluvia de polvo de huesos de anchoa. El plato refleja “una cocina que se sumerge en lo salvaje y emerge transformada”, comentaron los cocineros.

Plato Mar y tierra

Amigos, cocineros y pescadores

Facundo Maroñas, Francisco Soldi y Elio Contreras dieron cuerpo a Proyecto Pescado en 2023 y hoy tienen dos espacios: El Chiringo, un puesto de comida callejera de alta calidad junto al mar, que abre durante la temporada, donde ofrecen hamburguesas de besugo, crudos, escabeches, pescados de anzuelo y algunos platos del día según la pesca; y a fines de 2024, junto a Giorgio Benedetti, abrieron Faro Norte, un restaurante de 40 cubiertos con menú degustación, donde trabajan exclusivamente con especies que ellos mismos pescan de manera artesanal.

cocina PP

Luego de recibir el premio decidido por un jurado presidido por el chef platense Mauro Colagreco -que tiene 8 estrellas Michelin y cuyo restaurante Mirazur, en Francia, fue considerado el mejor del mundo-, En nombre de sus compañeros Francisco Soldi expresó: "En este momento doy gracias al mar, que nos unió y nos dio un propósito, sin él no estaríamos acá”.

playa PP

Para conocer Proyecto Pescado Facundo Maroñas, Francisco Soldi y Elio Contreras dieron cuerpo a Proyecto Pescado en 2023 y hoy tienen dos espacios: El Chiringo, un puesto de comida callejera de alta calidad junto al mar, que abre durante la temporada, donde ofrecen hamburguesas de besugo, crudos, escabeches, pescados de anzuelo y algunos platos del día según la pesca; y a fines de 2024, junto a Giorgio Benedetti, abrieron Faro Norte, un restaurante de 40 cubiertos con menú degustación, donde trabajan exclusivamente con especies que ellos mismos pescan de manera artesanal.

El jurado de excelencia junto a los finalistas en la 7ma Edición del “Prix Baron B – Édition Cuisine”

Proyecto Pescado fue premiado con un corcho bañado en oro tallado por el orfebre argentino Juan Carlos Pallarols y un viaje a Francia para realizar una pasantía en Mirazur, de la mano de Mauro Colagreco. Además, recibió un premio económico de $3.000.000. Por su parte, los otros dos proyectos finalistas obtuvieron un corcho bañado en plata, también realizado por Pallarols, y un premio económico de $1.500.000 cada uno.

Embed - Premios Baron B Pescado

Temas
Ver más

El Gobierno licitará la Unidad Turística de Chapadmalal para venderla o concesionarla

Cómo es el proyecto que busca convertir a Chapadmalal en “el nuevo Puerto Madero”

La Plata: la Justicia anuló el decreto municipal que ordenaba la reubicación de la zona roja

Choque de un auto de colección: el día que "Pity" Álvarez rompió un Fairlane comprado en Lobería

"Generación Dorada": charla-homenaje en San Nicolás a 21 años del oro olímpico en básquet

Violencia de género: llegó al Vaticano denuncia contra sacerdote de Pergamino

El Gobierno desmintió que la TV Pública no vaya a transmitir el Mundial 2026

Mar del Plata: concesionan el estadio Minella a una empresa de capitales argentinos y brasileños

Viajó hasta Mar del Tuyú para comprar un Falcon de colección y lo chocó de regreso

Maximiliano Abad entregó diplomas de honor a deportistas en el Senado

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los feriados en agenda.

¿Cuál es la medida que agrega un fin de semana largo antes de fin de año?

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia. 

Cuenta DNI subió la tasa y sus plazos fijos son furor: ¿cuánto paga?

Por  Agencia DIB