Provincia sancionó a Eugenia Rolón, la infuencer libertaria que se estrelló conduciendo borracha y sin carnet

El ministerio de Transporte bonaerense sancionó a la influencer libertaria Eugenia Rolón , pareja del TikToker de Javier Milei , Iñaki Gutiérrez, luego de que embistiera un poste manejando borracha un auto sin poseer registro de conducir, e episodio que pudo haber terminado en tragedia en la ciudad de Mar de Ajó.

Rolón, por disposición del ministerio que encabeza Martín Marinucci, no podrá sacar el carnet de conducir en ninguna dependencia habilitada para ese fin en la Provincia porque cometió faltas graves -manejar alcoholizada con 1,89 mg en sangre cuando el límite es cero y sin carnet- y puso en riesgo la vida de otra gente, además de la suya propia.

Por eso, dispusieron una inhabilitación preventiva por la que Rolón no podrá sacar el carnet en territorio bonaerense. Fuentes de esa cartera explicaron a DIB que “se buscó sentar jurisprudencia , porque ahora cualquier otro distrito que la habilite a sacar un carnet, deberá fundamentar por qué lo hace, teniendo en cuenta este antecedente”.

Según confirmaron fuentes oficiales de la Provincia, la cartera que lidera Marcucci actuó de oficio, a través del juzgado Provincial de Faltas de Dolores, dependiente del propio ministerio.

Tras ello, el Juzgado de Faltas de Dolores dispuso, con carácter urgente, “la prohibición preventiva de otorgamiento y expedición de la licencia de conducir a favor de la Sra. Rolón Eugenia Noemi, conforme lo dispuesto por la Ley 13.927, su Decreto Reglamentario, y art. 83 de la Ley 24.449, hasta tanto se dicte resolución definitiva en las presentes actuaciones”.

¿Cómo fue el choque de Rolón?

Tal como contó DIB ayer, el hecho se registró ayer cerca de las 9 de la mañana, cuando Rolón chocó contra un poste en la calle Moreno, luego de zigzaguear a bordo de un Honda Fit que manejaba completamente borracha.

El auto El auto está a nombre de Carlos Gutiérrez Morchio e Inaki aparece como autorizado para conducirlo, en la tarjeta azul.