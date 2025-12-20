sábado 20 de diciembre de 2025
20 de diciembre de 2025 - 09:05

Prepará tu asado de Navidad con Cuenta DNI: 35% de reintegro y tope de consumo más alto

La billetera virtual del Banco Provincia activa este sábado el descuento más esperado del mes.

Por Agencia DIB
Este sábado, el descuento más buscado de Cuenta DNI.

El Banco Provincia (BAPRO) puso en marcha uno de los beneficios más esperados de Cuenta DNI, con un descuento concentrado en alimentos básicos, como previa a las Fiestas de Fin de Año. Durante todo este sábado habrá descuento en carnicerías, pollajerías y pescaderías, con reintegro será del 35% y un tope de $ 7.000 por persona, que se alcanza con compras de $20.000.

El BAPRO subió el tope de reintegro con respecto a noviembre, cuando era $ 6.000 y se alcanzaban con un gasto aproximado de $ 17.000.

35 por ciento

Las ofertas de Cuenta DNI, una por una

Además de la oferta en carnicerías con vista al asado navideño, habrá ofertas en distintos rubros, desde perfumerías hasta librerías dentro de un calendario con fechas específicas.

  • Comercios de barrio: todos los viernes del mes se ofrecerá un 20% de descuento en los locales adheridos. La oferta incluye un tope de reintegro semanal de $ 4.000, que se alcanza con compras de $20.000 o más.
  • Carnicerías, pollajerías y pescaderías: el tradicional descuento volverá a estar disponible el sábado 20 de diciembre, incluirá un 35% de descuento y un tope de reintegro de $ 7.000 por persona. El beneficio máximo se alcanzar en compras de $ 20.000 o más.
  • Ferias y Mercados Bonaerenses: todos los días del mes se podrá acceder a un descuento del 40% en puntos establecidos, con un tope de reintegro de $6.000 por persona y por semana que se alcanza con compas de $ 15.000 o más.
  • Librerías: 10% de ahorro en locales adheridos a la promoción, comprando los lunes y martes, sin tope de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: sin tope de devolución, todos los miércoles y jueves del mes los usuarios podrán acceder a un 10% de reintegro en todos los locales adheridos.
  • Universidades: con un tope de $ 6.000 por semana y por persona, todos los días de la semana se podrá aprovechar de un 40% de ahorro en los bufetes de las universidades adheridas a la oferta. El tope de devolución semanal se alcanzar con gastos de $ 15.000 o más.

Toda la información, incluyendo los comercios adheridos, se puede consultar en este enlace.

