Prepará tu asado de Navidad con Cuenta DNI: 35% de reintegro y tope de consumo más alto

El Banco Provincia (BAPRO) puso en marcha uno de los beneficios más esperados de Cuenta DNI, con un descuento concentrado en alimentos básicos, como previa a las Fiestas de Fin de Año. Durante todo este sábado habrá descuento en carnicerías, pollajerías y pescaderías, con reintegro será del 35% y un tope de $ 7.000 por persona, que se alcanza con compras de $20.000.