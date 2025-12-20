sábado 20 de diciembre de 2025
Fiestas sin ruido: la Ciudad de Buenos Aires prohibió el uso de pirotecnia sonora

Solo podrán utilizarse artefactos con efectos lumínicos.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció la prohibición de la pirotecnia sonora en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

A través de un posteo en su cuenta de la red social X, Macri remarcó: “Prohibimos el uso de pirotecnia con efecto audible en toda la Ciudad”.

En este sentido, el funcionario indicó que los estruendos “afectan la salud de personas mayores, personas con TEA y bebés. Además, provoca daños a los animales y al ecosistema".

"Esta decisión también responde a un pedido que escuchamos de forma recurrente en las reuniones de vecinos", concluyó.

