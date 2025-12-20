Cristina Kirchner fue trasladada a una clínica tras sufrir una apendicitis

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada este sábado desde su domicilio del barrio porteño de Constitución al Sanatorio Otamendi , donde debió ser intervenida quirúrgicamente tras ser diagnosticada con un cuadro de apendicitis . El traslado se realizó con autorización judicial, en el marco de la prisión domiciliaria que cumple desde hace seis meses luego de quedar firme su condena por corrupción en la causa Vialidad.

Según confirmaron fuentes del entorno de la exmandataria, un equipo médico acudió al departamento de San José 1111 tras registrarse dolores abdominales. Luego de una primera evaluación clínica, los profesionales determinaron la necesidad de realizar estudios más exhaustivos en el centro de salud, donde finalmente se confirmó el diagnóstico y se dispuso una intervención quirúrgica de urgencia.

Desde el entorno de Cristina Kirchner , de 72 años, informaron que no se brindarán detalles adicionales sobre su estado de salud y que cualquier novedad será comunicada exclusivamente a través de los partes médicos oficiales que emita el Sanatorio Otamendi, donde suele atenderse por su cobertura de medicina prepaga.

Durante la tarde, algunos militantes se acercaron hasta la puerta del sanatorio, ubicado sobre la calle Azcuénaga, para expresar su apoyo. Entre ellos se destacó la presencia de la intendenta de Quilmes y dirigente del PJ nacional, Mayra Mendoza . En la vereda frente a la clínica se desplegó una bandera con la consigna “Nunca caminarás sola”, una frase asociada históricamente a la hinchada del club inglés Liverpool.

Prisión domiciliaria

La expresidenta se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria tras la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, confirmada el pasado 10 de junio por la Corte Suprema de Justicia. El fallo dejó firme la sentencia dictada en la causa Vialidad, que también incluyó el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos por defraudación al Estado mediante contratos de obra pública.

Desde entonces, Cristina Kirchner permanece en su domicilio donde participa de audiencias judiciales de manera virtual. En particular, asiste desde su casa a las audiencias del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 7 por la denominada causa Cuadernos, que se desarrollan dos veces por semana.

En los últimos días, el juez federal Jorge Gorini, encargado de la ejecución de la condena, dispuso nuevas restricciones respecto a las visitas que recibía la exmandataria, limitándolas a médicos, abogados y familiares directos. También autorizó el acceso a la terraza del edificio por un lapso máximo de dos horas diarias.

Pese al cumplimiento de la prisión domiciliaria, Cristina Kirchner mantuvo una intensa actividad política durante la campaña electoral de 2025, recibiendo dirigentes, expresidentes y candidatos del peronismo, además de difundir mensajes de audio y publicaciones en redes sociales con críticas al gobierno de Javier Milei. En ese contexto, el balcón de San José 1111 se convirtió en un punto habitual de contacto con la militancia.

Este sábado, tras 192 días sin salir de su domicilio, la exmandataria debió abandonar el departamento por razones médicas.