Preocupa la salud de Pablo Grillo: está otra vez en terapia intensiva

El fotógrafo atacado por Gendarmería durante una marcha de jubilados frente al Congreso no presenta una evolución favorable en su cuadro.

Por Agencia DIB
El fotógrafo Pablo Grillo, agredido por Gendarmería mientras sacaba fotos, con sus padres.
La salud de Pablo Grillo, el fotógrafo atacado por Gendarmería en marzo pasado durante una protesta frente al Congreso de jubilados, se resintió en las últimas horas y debió ser internado en terapia intensiva. Según informó su familia en redes sociales, el joven “no está teniendo la evolución que se espera” y su estado neurológico se mantiene estancado.

En los perfiles "Justicia por Pablo Grillo" de Instagram y X los familiares explicaron que Grillo se encuentra “clínicamente estable”, pero que “neurológicamente está en una meseta”. Asimismo, precisaron que el Líquido Cefalorraquídeo (LCR) “no es suficiente para cubrir todo el cerebro”.

A mediados de agosto, su hermano Emiliano indicó que Pablo sería operado nuevamente para colocarle una prótesis 3D en el Hospital Ramos Mejía, el mismo sanatorio donde fue tratado tras resultar gravemente herido durante la marcha del 12 de marzo.

Dos semanas después, los familiares precisaron que la última tomografía reveló que “el ventrículo cerebral derecho (por donde pasa el LCR) estaría dilatándose más que el izquierdo y los médicos tienen como hipótesis que la válvula que controla el LCR no estaría funcionando”. Por este motivo, la intervención quirúrgica debía realizarse para “cerrar la válvula manualmente con una pequeña incisión”.

Pablo Grillo, porque antes de ser dado de alta. (Archivo/DIB)
La operación

La cirugía se llevó a cabo este miércoles, según confirmó Fabián Grillo, padre del joven. Se trató de una “intervención menor” realizada con anestesia local. “Se le cerró el drenaje de la válvula que le habían colocado y están viendo que posiblemente esté funcionando mal o en demasía la válvula, están viendo como evoluciona. Hoy le harán una tomografía”, explicó en diálogo con C5N.

En el comunicado difundido la noche previa a la operación, la familia expresó: "Continúa luchando, está con fuerza. El cariño que le hacen llegar a él lo siente y lo necesita. Gracias de corazón".

Indagatoria

La jueza María Servini decidió postergar para el 17 de septiembre la indagatoria al gendarme Héctor Guerrero, acusado de haber disparado el tubo de gas que hirió gravemente al fotógrafo Pablo Grillo en la cabeza.

La postergación fue dispuesta por la magistrada porque aún falta incorporar a la causa un informe final sobre la reconstrucción del disparo, que estará en el expediente los próximos días. (DIB)

Temas
