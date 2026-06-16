Por las bajas temperaturas, siguen los cortes en la venta de GNC

Una estación de GNC, con la actividad suspendida. Siguen las complicaciones por la restricción en la venta de GNC y taxistas protestan en La Plata. (Infobrisas)

La llegada de una nueva ola frío volvió a traer problemas para los usuarios de GNC en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires. La restricción en la venta de este combustible que se aplica para priorizar el abastecimiento residencial genera largas filas en las pocas estaciones que continúan despachando combustible.

En La Plata, Berisso, Ensenada, Mar del Plata y la región, a raíz de una decisión de Camuzzi se cortó la venta de GNC, algo que busca garantizar el abastecimiento de gas en hogares e industrias durante los días más fríos.

En las últimas horas, se vio principalmente a taxistas y remiseros en largas colas esperando poder cargar en las pocas estaciones que aún tienen combustible en la región capital. Esa postal se repitió en Mar del Plata y Magdalena, por ejemplo, durante todo el fin de semana.

Según informaron desde Camuzzi, la empresa proveedora del recurso, las estaciones de servicio con “contratos interrumpibles” recibieron notificaciones para que suspendan el suministro. Por eso, sólo quedaron una decena de sitios para cargar en La Plata, lo que provocó colas interminables de autos.

Este tipo de determinaciones se han vuelto frecuentes en esta época del año y tienen como principal finalidad asegurar el suficiente volumen de presión para abastecer la red domiciliaria, desde donde por estos días y horas se recurre y mucho a todo el equipamiento de calefacción, que en su mayoría tiene funcionamiento a gas. Fuente: Agencia DIB

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