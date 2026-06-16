martes 16 de junio de 2026
16 de junio de 2026 - 09:09

Por las bajas temperaturas, siguen los cortes en la venta de GNC

En varias estaciones de servicio de la provincia de Buenos Aires, Camuzzi restringió la venta de este combustible.

Por Agencia DIB
Una estación de GNC, con la actividad suspendida.
Una estación de GNC, con la actividad suspendida.
Siguen las complicaciones por la restricción en la venta de GNC y taxistas protestan en La Plata. (Infobrisas)
Siguen las complicaciones por la restricción en la venta de GNC y taxistas protestan en La Plata. (Infobrisas)

La llegada de una nueva ola frío volvió a traer problemas para los usuarios de GNC en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires. La restricción en la venta de este combustible que se aplica para priorizar el abastecimiento residencial genera largas filas en las pocas estaciones que continúan despachando combustible.

Más noticias
La investigación detectó un proceso de angiogénesis activo, es decir que se comenzaron a generar nuevos vasos sanguíneos bajo el tratamiento con la membrana.

Ciencia argentina: logran cicatrizar en tiempo récord una úlcera con parches de células de placenta
Asadores preparando cortes a la parrilla. (Agencia Xinhua)

El consumo de carne vacuna cae y está en su menor nivel en 20 años

En La Plata, Berisso, Ensenada, Mar del Plata y la región, a raíz de una decisión de Camuzzi se cortó la venta de GNC, algo que busca garantizar el abastecimiento de gas en hogares e industrias durante los días más fríos.

En las últimas horas, se vio principalmente a taxistas y remiseros en largas colas esperando poder cargar en las pocas estaciones que aún tienen combustible en la región capital. Esa postal se repitió en Mar del Plata y Magdalena, por ejemplo, durante todo el fin de semana.

Según informaron desde Camuzzi, la empresa proveedora del recurso, las estaciones de servicio con “contratos interrumpibles” recibieron notificaciones para que suspendan el suministro. Por eso, sólo quedaron una decena de sitios para cargar en La Plata, lo que provocó colas interminables de autos.

Este tipo de determinaciones se han vuelto frecuentes en esta época del año y tienen como principal finalidad asegurar el suficiente volumen de presión para abastecer la red domiciliaria, desde donde por estos días y horas se recurre y mucho a todo el equipamiento de calefacción, que en su mayoría tiene funcionamiento a gas.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Ciencia argentina: logran cicatrizar en tiempo récord una úlcera con parches de células de placenta

El consumo de carne vacuna cae y está en su menor nivel en 20 años

Vence la cuota 3 del Impuesto Inmobiliario: cómo pagar con descuento

Se difundió un proyecto para cambiarle el nombre a Hurlingham que fue desmentido por el Municipio

La Provincia creó un ente para fortalecer las políticas de cannabis medicinal

Último adiós a Taty Almeida: Axel Kicillof y Estela de Carlotto, presentes

Bahía Blanca: internaron a un bebé intoxicado con cocaína y preocupa la recurrencia de casos

Día de la Máxima Resistencia: homenaje a los veteranos de Malvinas en el Cenotafio de Pilar

Detuvieron a una mujer acusada de envenenar a un empresario muy amigo de Martín Menem

Milagro en Pilar: cruzó con las barreras bajas, lo chocó el tren y solo tuvo golpes leves

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades sobre el cannabis.

La Provincia creó un ente para fortalecer las políticas de cannabis medicinal

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La investigación detectó un proceso de angiogénesis activo, es decir que se comenzaron a generar nuevos vasos sanguíneos bajo el tratamiento con la membrana.

Ciencia argentina: logran cicatrizar en tiempo récord una úlcera con parches de células de placenta

Por  Ana Roche