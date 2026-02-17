martes 17 de febrero de 2026
17 de febrero de 2026 - 10:20

Sin colectivos, trenes, subtes y aviones: cómo será el paro de la CGT

Sin transporte, el paro se aseguraría “un éxito”. Desde La Fraternidad reclaman por un paro por tiempo indeterminado.

Por Agencia DIB
Novedades para los usuarios de trenes.
La CGT confirmó un paro general, sin movilización, para el día que se debata en la Cámara de Diputados la reforma laboral. En principio sería este jueves, aunque de no llegarse con los tiempos se pasaría para el miércoles 25. Sea en una u otra fecha, en esa jornada no habrá colectivos, trenes, subtes y líneas aéreas.

Trabajadores estatales en una protesta.

Una movilización de ATE.

Así lo confirmó Omar Maturano, titular del gremio ferroviario La Fraternidad, quien dijo que durante esas 24 horas que dure la medida de fuerza no habrá transporte, lo que asegura un alto impacto ya que imposibilita sobre todo en las grandes ciudades que la gente llegue a su trabajo.

“Todo el transporte va a paralizar su tarea por 24 horas. Como lo ordena la CGT”, anticipó el dirigente. Y agregó que “eso es lo que tienen el apoyo de los gremios de transporte, que es importante para un paro, porque si el transporte no funciona, no se puede movilizar ni desmovilizar”.

Más allá de la medida de fuerza, Maturano apuntó contra la conducción de la CGT. “Tendrá que decirle a la comunidad, al periodismo que va a seguir en sesión permanente. Y según lo que salga del Congreso, si va a continuar o no el plan de lucha. O va a ser un paro de 48 horas y después va a ser un paro por tiempo determinado. Acá el plan de lucha tenemos que continuarlo, porque si no, nos llevan por delante todos los derechos que conseguimos”, lanzó.

Sin embargo, la idea de un "paro por tiempo indeterminado" no es compartida por el triunvirato cegetista. “Esta CGT no va a parar por tiempo indeterminado porque eso no está en el ADN de estos dirigentes. Hay que sacar la gente a la calle y hay que mostrar el descontento. Porque si no se muestra el descontento, uno entra en si hay mayor o menor acatamiento. Hay que poner a la gente en la calle”, respondió el secretario gremial de la CGT, Osvaldo Lobato.

Qué pasará con el transporte durante el paro

Con la adhesión de los gremios del transporte, se espera una jornada sin servicios de colectivos y trenes y con vuelos afectados en todo el país. Con el transporte paralizado, se espera una reducción marcada de la actividad laboral y comercial, especialmente en el Área Metropolitana (AMBA) y en los principales centros urbanos.

  • Colectivos (UTA): no habrá servicio durante la jornada del paro.
  • Trenes: La Fraternidad y la Unión Ferroviaria anticiparon adhesión, por lo que no circularían formaciones.
  • Vuelos: la participación de pilotos y otros sindicatos del sector afectará vuelos comerciales, con posibles cancelaciones o reprogramaciones.
  • Subte y Premetro: permanecerán sin servicio en la Ciudad de Buenos Aires, ya que los sindicatos que representan a los trabajadores del sistema también confirmaron su participación en la protesta.

Fuente: Agencia DIB

Congreso de la Nación Argentina.

