Pilar: detuvieron al hombre que atacó a golpes a la joven que viralizó videos pidiendo ayuda

Federico Balbuena quedó detenido por las golpizas y agresiones a las que sometió a su expareja.

Tras varios meses de investigación y al conocerse videos con imágenes escalofriantes, este martes detuvieron a Federico Nicolás Balbuena, de 34 años, por las bestiales golpizas que le propinó a su expareja, Camila Natalia, quien difundió imágenes por redes sociales y medios de comunicación por la desesperación de la situación que vivió.

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Balbuena quedó imputado por el delito de lesiones agravadas en contexto de violencia de género y abuso sexual con acceso carnal y será indagado en las próximas horas.

La detención fue solicitada por la fiscal Marcela Semería, titular de la UFI N°14 Descentralizada de Pilar, especializada en violencia de género, apenas tres días después de que la víctima difundiera en redes sociales las imágenes de las agresiones.

La fiscalía tomó declaración a seis personas, entre ellas compañeros de trabajo de la pareja , que manifestaron que él la maltrataba y la denigraba delante de terceros . En su historial judicial, Balbuena registra antecedentes: tiene al menos cuatro denuncias por estafa y una denuncia previa por abuso sexual, radicada por otra mujer.

En el marco de la investigación actual, en enero de 2026 se realizó un allanamiento en su domicilio, donde se secuestraron dos pistolas Glock calibre 9 milímetros que estaban registradas a su nombre. De acuerdo con las fuentes consultadas, la denunciante no refirió haber sido amenazada con armas de fuego.

Pilar 2

Los videos: imágenes sensibles

La joven agredida compartió videos de la brutal violencia a la que era sometida, para denunciar la pesadilla a la que estuvo expuesta y con ánimo de dejar precedente, por el miedo que aún tiene.

“Me cansé que nadie me escuche. (Balbuena) me dejó internada, con la cara destruida. Una semana encerrada sin poder salir”, contó la damnificada en un posteo que compartió en su perfil de la red social Facebook, junto a los videos que muestran el calvario que padeció en el último tiempo.

Las brutales golpizas que sufrió Camila Natalia fueron registradas por las cámaras de seguridad instaladas en el interior de su departamento. Las mismas dan cuenta de la violencia y la saña con la que Federico Nicolás Balbuena la atacó en distintas oportunidades.

Camila Natalia Face

“Yo no puedo salir a la calle porque anda armado. Quién me lo puede explicar??? Quién lo encubre? El sistema está fallando y nos está poniendo en riesgo. Hoy estoy sola y expuesta por la Justicia. Vivo con miedo. No sólo por mí, sino por mi familia”, planteó Camila en su descargo.