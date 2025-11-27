jueves 27 de noviembre de 2025
27 de noviembre de 2025 - 15:01

Pehuajó: indignación por una ola de vandalismo que se desató el fin de semana largo

Los desconocidos entraron a varias instituciones de la ciudad bonaerense, y causaron destrozos tanto en los establecimientos como en aparatos e insumos.

Por Agencia DIB
La Escuela Técnica N.º 1 fue una de las instituciones víctima de los ataques vandálicos.

La Escuela Técnica N.º 1 fue una de las instituciones víctima de los ataques vandálicos.

En el comienzo del fin de semana largo, varias instituciones de la ciudad de Pehuajó se vieron afectadas por una ola de vandalismo que dejó múltiples daños. Así, los desconocidos que provocaron estos problemas imposibilitaron que decenas de niños y adolescentes puedan concurrir a los establecimientos educativos y sociales.

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. 

"Chiqui Tapia botón": el canto que saltó de las canchas al recital de Andrés Calamaro
Novedades para el mundo del cine.

Crean por ley un "INCAA bonaerense" para fomentar el cine y atraer inversiones

Según medios locales, entre los establecimientos afectados se encuentran la Escuela Técnica N° 1; la sede de OBROIN; la Escuela Sarmiento y el Conservatorio de Música Osmar Maderna. Estas dos últimas instituciones, de hecho, están ubicadas en pleno centro de la ciudad. Todos estos edificios fueron víctima de ataques que dejaron múltiples destrozos y pérdidas millonarias.

Ya se realizaron las denuncias correspondientes y se busca saber quiénes fueron los autores de estos episodios.

Destrozos

En la Escuela Técnica N.º 1 los desconocidos agresores causaron daños de consideración. Las aulas, pasillos y preceptorías fueron vandalizados, la cocina quedó destruida y rompieron equipos como televisores, computadoras e incluso una impresora 3D.

Además, insumos técnicos fueron inutilizados, la oficina violentada y la camioneta del taller dañada, entre otros destrozos y destrucción de alimentos.

En OBROIN

También la sede de la Obra de Orientación Integral del Niño y su Familia (OBROIN) sufrió un ataque. Los intrusos no solo causaron destrozos, sino que también se llevaron dinero.

Rosario Vergara, responsable de OBROIN, comentó que los intrusos ingresaron por un ventiluz del baño de la guardería. “El objetivo fue romper: rompieron puertas, vidrios, arrancaron cortinas de la guardería y hasta quemaron platos y tazas que usan los chicos. También anduvieron por la dirección y algunas aulas, y robaron algo de dinero. Además, destruyeron y pintaron algunas paredes”, relató.

“Agresión inaceptable”

Mientras que Carolina Lobianco, directora de la institución, señaló en un comunicado su “más absoluto repudio ante el gravísimo hecho delictivo. Este acto, además de ser un delito, representa una agresión directa e inaceptable hacia un espacio que existe exclusivamente para proteger, contener y acompañar a niños y niñas en situación de vulnerabilidad”.

También la Escuela Sarmiento y el Conservatorio de Música Osmar Maderna sufrieron importantes destrozos en su interior, además de daños en instrumentos musicales.

Novedades para el mundo del cine.

Crean por ley un "INCAA bonaerense" para fomentar el cine y atraer inversiones

