martes 14 de abril de 2026
14 de abril de 2026 - 10:07

Otra tragedia en la Ruta 227: fallecieron dos personas tras impactar contra un camión

Fue el segundo accidente fatal en pocos días en la cinta asfáltica que une Necochea con Lobería.

Por Agencia DIB
El vehículo chocó contra la parte trasera de un camión.

El vehículo chocó contra la parte trasera de un camión.

Radio Ciudad Lobería

La Ruta Provincial 227 volvió a ser escenario de una tragedia: en la noche del lunes un automóvil impactó desde atrás contra un camión en cercanías de Napaleofú y hubo dos muertos.

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Según informó Radio Ciudad Lobería, producto de la colisión murieron fallecieron en el lugar un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes viajaban en el automóvil.

El camión era de Lobería y el transportista se hallaba en buen estado de salud.

En el sitio trabajaron bomberos del Destacamento San Manuel, personal de Tránsito de Lobería y efectivos de la Policía Comunal, llevando adelante tareas de asistencia y peritaje.

Días atrás falleció un matrimonio a la altura del kilómetro 27 de la ruta, que une Necochea con Lobería. Fue el viernes por la noche, cuando un automóvil volcó en la mano hacía Lobería y murieron el conductor del rodado y su esposa. Además, tres cadetes de Policía resultaron heridos.

Fuente: Agencia DIB

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