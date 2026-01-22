Olavarría: ya son siete las personas fallecidas por el incendio del geriátrico

Con el fallecimiento de otras dos personas se elevó a siete el número de víctimas fatales en Olavarría como consecuencia del incendio de un geriátrico el pasado 5 de enero.
En las últimas horas se conoció la muerte de otras dos personas. Es como consecuencia del incendio de un geriátrico que se produjo el 5 de este mes en Olavarría.
Con el fallecimiento de otras dos personas se elevó a siete el número de víctimas fatales en Olavarría como consecuencia del incendio de un geriátrico el pasado 5 de enero.
De acuerdo con medios locales, se conocieron ahora las muertes de Héctor Mario Munarriz e Isabel López, ambos residentes del hogar "La Sabiduría". De esta manera, son siete las personas que perdieron la vida tras el trágico siniestro: Estela María Tacchella, Delia García, Omar Antonio Beratz, Armando Héctor Sosa, Alberto Arturo Dalceggio, Héctor Mario Munarriz e Isabel López.
“La Municipalidad expresa sus condolencias y apoyo a la familia”, señaló la comuna en un comunicado enviado este jueves pasado el mediodía.
Tal como informó la agencia DIB, ese lunes 5 por la noche se incendió el geriátrico del barrio Isaura y, en aquel momento, dejó dos muertos y 42 heridos, aunque varios de los heridos permanecían en terapia intensiva, entre ellos un bombero voluntario.
