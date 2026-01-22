Olavarría: ya son siete las personas fallecidas por el incendio del geriátrico

Así quedó el hogar de ancianos incendiado en Olavarría. En Línea Noticias

Con el fallecimiento de otras dos personas se elevó a siete el número de víctimas fatales en Olavarría como consecuencia del incendio de un geriátrico el pasado 5 de enero.

De acuerdo con medios locales, se conocieron ahora las muertes de Héctor Mario Munarriz e Isabel López, ambos residentes del hogar "La Sabiduría". De esta manera, son siete las personas que perdieron la vida tras el trágico siniestro: Estela María Tacchella, Delia García, Omar Antonio Beratz, Armando Héctor Sosa, Alberto Arturo Dalceggio, Héctor Mario Munarriz e Isabel López.

“La Municipalidad expresa sus condolencias y apoyo a la familia”, señaló la comuna en un comunicado enviado este jueves pasado el mediodía.

Incendio en Olavarría Tal como informó la agencia DIB, ese lunes 5 por la noche se incendió el geriátrico del barrio Isaura y, en aquel momento, dejó dos muertos y 42 heridos, aunque varios de los heridos permanecían en terapia intensiva, entre ellos un bombero voluntario.

Para compartir en redes









Temas Olavarría