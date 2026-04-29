miércoles 29 de abril de 2026
29 de abril de 2026 - 08:23

Oficializan el pago del bono de $70.000 para jubilados: a cuánto pasa la mínima

Este monto se sumará a la actualización mensual que está ligada al último dato de la inflación. En este caso, será del 3,4%.

Por Agencia DIB
Novedades para los jubilados.
Novedades para los jubilados.

El Gobierno nacional formalizó este miércoles el pago, sin cambio en el monto, del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos. La medida fue establecida mediante el decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial, y se abonará durante mayo.

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Tal como en ocasiones anteriores, el Poder Ejecutivo mencionó que esta decisión se da en el marco de una “una actualización mensual de los haberes ligada directamente a la evolución del costo de vida”. De hecho, se espera que las jubilaciones se incrementen un 3,4%, de acuerdo con el dato de la inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El bono será percibido en mayo de 2026 y alcanzará a titulares de prestaciones contributivas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), incluyendo las otorgadas bajo la Ley 24.241, regímenes nacionales generales anteriores y sus modificatorias, regímenes especiales derogados y ex cajas o institutos provinciales y municipales de previsión transferidos a la Nación cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley 24.241. También serán beneficiarios quienes perciban prestaciones bajo el régimen establecido por el decreto 160/2005.

Las condiciones para percibirlo se mantienen sin cambios, esto significa que se abonará a quienes perciban haberes inferiores. Para quienes superen ese monto, el bono será equivalente al importe necesario para alcanzar la suma del haber mínimo más el máximo del bono, es decir, 70.000 pesos.

A cuánto pasará la jubilación mínima

De esta manera, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $393.174,10 y, con el bono incluido, alcanzará un total de $463.174,10.

El ajuste también impacta en otras prestaciones. La PUAM se ubicará en 314.539,28 pesos, y con la suma del bono extraordinario, el monto llegaría a 384.539,28 pesos. En el caso de las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez, el haber base será de 275.221,87 pesos y, con el refuerzo, el total ascendería a 345.221,87 pesos.

Para las pensiones destinadas a madres de siete hijos o más, el monto será equivalente a la jubilación mínima, es decir, 393.174,10 pesos, que también podría incrementarse a 463.174,10 pesos si se mantiene el bono.

El nuevo esquema de haberes también incluye un aumento para la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se elevará a 141.285,31 pesos por menor. Para los casos de hijos con discapacidad, el monto llegará a 460.044,10 pesos. El ajuste por movilidad rige de manera automática para todos los beneficiarios del sistema nacional de seguridad social.

Fuente: Agencia DIB

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