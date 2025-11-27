jueves 27 de noviembre de 2025
27 de noviembre de 2025 - 09:06

Noviembre se va con tormentas y descenso de temperatura en la provincia de Buenos Aires

Se prevén lluvias de variada intensidad tanto para este jueves como para todo el fin de semana. Las marcas térmicas caerán unos diez grados.

Por Agencia DIB
Se vienen días de fuertes tormentas en la provincia de Buenos Aires.

La Capital

Después del intenso calor de las últimas jornadas el tiempo cambia por completo, y se anuncian lluvias tanto para este jueves como para el comienzo del fin de semana en gran parte de la provincia de Buenos Aires. En resumen, noviembre se va con tormentas.

Flavia Terigi, la elegida para Educación. 

Novedades para los jubilados.

Oficializaron el último aumento del año para las jubilaciones y asignaciones familiares

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para esta jornada se anunció una alerta amarilla para todo el este bonaerense. La advertencia arranca al sur, en Adolfo Gonzales Chaves, Lobería, Coronel Dorrego, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos, donde se prevé que se formen las tormentas en horas de la tarde.

Desde ahí la zona amarilla corre hacia el norte y el este. Abarca incluso los municipios costeros, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Delta del Paraná y el sur de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.

Tormentas de variada intensidad

En todos los casos, según el SMN, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

Las temperaturas máximas, que vienen rondando los 30º C desde el lunes, bajarán unos grados.

Fin de semana de locura

Pero el sábado llegará otro sistema de tormentas, mucho más fuerte. Según Meteored, este frente “avanzará de oeste a este, abarcando una amplia franja del país y dando origen a lluvias, chaparrones y tormentas que podrían presentar características significativas. Esta situación se extenderá durante todo el fin de semana”.

Destacan que “el episodio abarcará una extensa región del país. En la franja central, las provincias de La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos se ubican dentro de las áreas con mayor probabilidad de recibir tormentas de intensidad moderada a fuerte”.

Cae el termómetro

Además de la lluvia intensa, los termómetros bajarán de manera significativa: se prevén temperaturas máximas de 20º en el AMBA.

Según Meteored, “una vez que el sistema frontal termine de avanzar, entre lunes y martes próximos, se producirá un cambio significativo en la circulación del viento. El ingreso de aire frío desde el sur impulsará un marcado descenso térmico en gran parte de la Argentina. Este cambio será particularmente notorio en la franja central, donde las temperaturas podrán ubicarse por debajo de los valores normales para esta época del año”.

(Fuente: Agencia DIB)

Temas
Las Más Leídas

Te Puede Interesar

