Noche de terror en Mar del Plata: toma de rehenes, tiroteo, dos fallecidos y un altar a San La Muerte

La Policía en la entrada de las vivienda del barrio Libertad de Mar del Plata donde ocurrió la toma de rehenes. (La Capital)

Un megaoperativo policial se llevó a cabo alrededor de una vivienda en el barrio Libertad de Mar del Plata , en la que un acusado de homicidio y sus cómplices se habían atrincherado y tomaron de rehenes a tres mujeres . Todo terminó la noche del jueves con dos delincuentes muertos, un policía herido y el hallazgo de un arsenal junto a un altar a San la Muerte y el Gauchito Gil .

Tensión en Mar del Plata: baleó a un policía, se atrincheró con rehenes en su casa y quedó detenido

Matías “Pata de Palo” Cornejo era buscado por el homicidio de Rubén “Viruta” Ordóñez . El crimen ocurrió en mayo pasado, y para los investigadores se trató de una pelea entre bandas antagónicas por obtener la “titularidad” del barrio Libertad y así manejar toda la venta de droga de la zona, según detalla La Capital .

Tras una serie de averiguaciones, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones había establecido que “Pata de palo” Cornejo podría estar en una vivienda de República Siria al 800 junto a su pareja.

Al llegar al lugar, encontraron en la vereda a la mujer, por lo que se acercaron a entrevistarla. En ese contexto, los policías fueron atacados a tiros desde un pasillo de una vivienda lindante y uno de los disparos impactó en la pierna derecha de un sargento , que debió ser trasladado de urgencia en un patrullero al Hospital Interzonal General de Agudos.

Tentativa de homicidio y toma de rehenes

Allí, la fiscalía consideró el ataque como una “tentativa de homicidio calificado” y además activó el protocolo de toma de rehenes, ya que el agresor y dos cómplices, Nahuel Niz y Flavio Gabriel Basualdo, se habían atrincherado en el lugar con tres mujeres de 72, 19 y 17 años, parientes de Niz, como rehenes.

La manzana de República Árabe Siria, Canadá, Chacabuco y Maipú fue rodeada por efectivos de distintas fuerzas y se conformó una mesa de crisis.

Pasadas las 18, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) llegó al lugar y, en una aproximación inicial, detectó en el suelo un objeto similar a una granada de mano. El hallazgo obligó al repliegue y a la convocatoria de personal especializado en explosivos. Minutos después, se confirmó que se trataba de una granada FMK2 modelo 0, de Fabricaciones Militares, que fue retirada y puesta a resguardo.

La entrada

Después de horas de terror, las chicas lograron comunicarse con su madre, que estaba en la calle junto a la Policía, y le dijeron que uno de los hombres estaba muerto en el piso, el otro herido, y Basualdo les decía "que no salieran, que era peligroso".

"Ya se advertía en parte a través de la visualización del dron en forma previa que había un cuerpo tendido de una persona herida que estaba en situación agónica, con un aparente disparo de arma de fuego, que después fallece en horas de la medianoche (Niz). Después estaba en el interior también, ya de la vivienda, Matías Cornejo, sin vida, con un disparo de arma de fuego en la zona de de la sien, con orificio de entrada y salida. Había tres armas de fuego, muchísimos rastros hemáticos", señaló el fiscal Carlos Russo en una conferencia de prensa en el mediodía de este viernes.

fiscal-russo El fiscal marplatense Carlos Russo. (0223)

A las 19.58, una vez que la granada estuvo asegurada, el GAD irrumpió en la finca. Poco después ingresó personal del SAME, que trasladó en camilla a un hombre herido gravemente, posteriormente identificado como Nahuel Niz, quien murió horas después en el hospital como consecuencia de al menos un disparo recibido en la cabeza.

En la vivienda fue hallado tendido boca arriba “Pata de palo” Cornejo, rodeado de abundantes manchas de sangre y ya sin vida. En la parte trasera la policía encontró a Basualdo, quien quedó detenido por el delito de “de privación ilegal de la libertad”.

Armas y un altar

Tras la detención de Basualdo, el fiscal Russo autorizó a allanar la vivienda lindera de República Siria al 840, de donde habían saltado los agresores hacía la casa de las mujeres que fueron tomadas como rehenes. Allí se secuestraron cargadores, municiones y prendas de “Pata de palo”.

altar-patadepalo La imagen del "altar" hallado en la casa donde se refugiaban los delincuentes. (La Capital)

En el interior de la casa se incautaron tres pistolas calibre 9 milímetros, una ametralladora tipo PAM con varios cargadores, cartuchos, una balanza de precisión, tres teléfonos celulares, una motocicleta robada y una caja con gran cantidad de “miguelitos” que, se presume, iban a ser arrojados contra los patrulleros durante las persecuciones.

Además, los investigadores se encontraron con un altar dedicado a San la Muerte y al Gauchito Gil, con ofrendas de dinero, bebidas y cigarrillos, junto a una bandera en la que se leía: “Gauchito Gil, pedile a San la Muerte: protegeme de toda envidia y maldad”. También había casi 200 gramos de cogollos de marihuana.

Investigación y posible doble suicidio

Las mujeres fueron puestas a resguardo y recibieron asistencia. El fiscal Russo las entrevistó para reconstruir lo sucedido y tras escucharlas resolvió no secuestrar el arma reglamentaria de un oficial que había efectuado un disparo para repeler la agresión inicial, pero sin causar heridos.

El fiscal intentaba por estas horas reconstruir cómo fueron las muertes de Cornejo y Niz, ambos con disparos en la cabeza: si se dispararon entre ellos o si ambos se suicidaron son algunas de las hipótesis. Las conclusiones de las autopsias a las que lleguen los peritos de Policía Científica serán claves en este aspecto. "Estos dos sujetos, de alguna forma, acabaron con su vida. No lo sabemos todavía. No les puedo decir si hubo un suicidio por parte de ellos en forma individual, si uno mató al otro y después se mató, o si hubo una tercera persona que pudo haber participado del hecho. Nos narran las femeninas que estaban adentro del domicilio estos dos sujetos, interactuando y uno se apoyaba el revólver en la cabeza y decía que se iba a matar", cerró el fiscal en su presentación ante la prensa. (DIB) MM