Nicolás Gil Lavedra: "Sé que tarde o temprano la justicia y la verdad van a llegar"

Los Gil Lavedra, Nicolás y Ricardo, en la presentación del documental que hoy es el más visto de Latinoamérica.

Vivió cuatro días en dictadura . Es que Nicolás Gil Lavedra (42) nació el 6 de diciembre de 1983, a cuatro días de la asunción presidencial de Raúl Alfonsín. Hijo de Ricardo Gil Lavedra -uno de los integrantes del Tribunal que en 1985 juzgó y condenó a los comandantes de la dictadura militar que comenzó hace 50 años-, el cineasta acaba de estrenar en plataformas su documental “Traslados” , en el que pone en foco los llamados “vuelos de la muerte”.

Los “vuelos de la muerte” son uno de los capítulos más terribles de la dictadura ya que tenían por único objetivo eliminar a personas detenidas ilegalmente en centros clandestinos y hacer desaparecer sus cuerpos, arrojando las víctimas vivas al mar o el Río de la Plata, desde aeronaves militares.

A los detenidos se les mentía diciendo que serían trasladados a una cárcel común o a granjas de trabajo en el sur. Antes de subir al avión, médicos o enfermeros militares les inyectaban un sedante fuerte (pentotal sódico), bajo el engaño de que era una "vacuna". A este estado de somnolencia los represores lo llamaban "Pentonaval". Una vez en el aire, generalmente de noche, los detenidos eran arrojados vivos y desnudos desde aviones (como los Skyvan o Lockheed Hercules traído desde Estados Unidos en 2024) o helicópteros hacia aguas profundas.

Aunque fue una práctica extendida, los vuelos más documentados judicialmente salieron de l a ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), Campo de Mayo, El Olimpo y el Club Atlético.

El poder de las mareas

A pesar del intento por ocultar todo, la verdad salió a la luz de varias formas, como el testimonio de sobrevivientes; los 65 cuerpos arrastrados por las corrientes hasta las costas de la provincia de Buenos Aires y Uruguay y que muchos de ellos serían identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense; y la confesión del ex marino Adolfo Scilingo, quien en 1995 reconoció haber participado de esos vuelos y que hoy está cumpliendo prisión domiciliaria en un pueblo en las afueras de Madrid.

En el terreno de la Justicia, hubo condenas a los responsables. En 2017, la Causa ESMA Unificada fue el mayor juicio de la historia argentina, donde se dictó prisión perpetua a pilotos de la Prefectura por su participación directa en los vuelos. Y en 2022, en la Causa Vuelos de Campo de Mayo, se condenó por primera vez a los altos mandos del Batallón de Aviación del Ejército.

“Traslados”, el documental que está haciendo historia

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Nicolás Gil Lavedra tomó el desafío de reflejar esos vuelos de la muerte en un documental. El resultado fue “Traslados”, que se acaba de estrenar en la plataforma Prime Video y que en pocos días se posicionó como el más visto en Latinoamérica.

Basado en una idea original de Zoe Hochbaum -también productora junto a Mili Hadad-, “Traslados” tiene el guion de Gustavo Gersberg con la investigación de los periodistas Eduardo Anguita y Daniel Cecchini, y una icónica cortina musical interpretada por Vera Spinetta: “Los Dinosaurios”, de Charly García.

En el nombre de sus padres

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A sus 42 años, en charla con DIB, Nicolás Gil Lavedra reconoce que es el resultado del camino que le marcaron sus padres. Rosario Llambías, su mamá, colaboró activamente en la restitución de los primeros nietos, en los años 80; por eso en varias ocasiones Nicolás declaró que considera a Estela de Carlotto como su propia abuela. Su papá es más conocido, Ricardo GIl Lavedra, uno de los jueces que condenó a las Juntas Militares de la última dictadura en 1985. Años después fue ministro de Justicia y Derechos Humanos durante la presidencia de Fernando de la Rúa.

Hijo de la Democracia -nació el 6 de diciembre de 1983, cuatro días antes del último día de la dictadura militar-, después de la escuela secundaria cursó Derecho en la UBA aunque finalmente la vocación por el cine pesó más que la impronta familiar.

Las películas de su vida

“El cine me sedujo por su capacidad de crear mundos, de hacer volar la imaginación de la gente”, cuenta Nicolás cuyo primer corto -en 2005- fue “Identidad perdida”, con la historia de un nieto restituido, con la actuación de Norma Aleandro y Alicia Zanca.

“Tanto por mi padre como por mi madre, en mi casa siempre hubo mucha información sobre la búsqueda de los nietos desaparecidos. Como yo era muy chico cuando fue el juicio a las juntas -tenía menos de dos años-, los primeros señales que me indicaban la figura de mi papá era cuando lo saludaban en la calle, y luego, cuando veía su nombre en los libros de Educación Cívica en la secundaria.

En 2011, Nicolás Gil Lavedra estrenó “Verdades verdaderas”, la biopic de Estela de Carlotto. Años más tarde, su debut en la ficción con “Las grietas de Jara”, película basada en la novela de Claudia Piñeiro. En 2024 estrenó “Como el mar”, una road movie protagonizada por Sofía Gala Castiglione y Zoe Hochbaum. Y precisamente, con producción de Zoe y Mili Hadad, surgió después “Traslados”, el documental sobre los “vuelos de la muerte” que actualmente es el más visto en plataformas en Latinoamérica.

Un documental al servicio de la memoria

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Frente a los ajustes en el INCAA, “Traslados” contó con el apoyo de Uruguay, país donde también se filmó. A lo largo de 92 minutos reúne testimonios fundamentales -incluido el de su padre Ricardo Gil Lavedra- para reconstruir ese doloroso capítulo de la historia: el juez federal Daniel Rafecas, el cineasta y piloto Enrique Piñeyro, Maco Somigliana (del Equipo Argentino de Antropología Forense), la periodista Miriam Lewin, Estela de Carlotto, la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, bomberos de San Bernardo, familiares de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet…

“Entre tantos testimonios conmovedores, hay uno en particular que me golpeó, el de Iris de Avellaneda, madre de Floreal Avellaneda. Tenía 15 años cuando lo secuestraron. Su cuerpo fue uno de los primeros en aparecer en las costas uruguayas como resultado de los vuelos de la muerte. Su caso es la demostración de que todo era un plan pensado y que no tenían límites, no les importaba si eran viejos, mujeres o niños”, reflexiona Nicolás.

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“En el documental trabajamos con las historias de dos centros, Campo de Mayo y la ESMA; entre ambos subían detenidos a tres vuelos semanales, por lo general de noche. Imposible saber cuántos arrojaron al mar y al río de La Plata. Y a pesar de los intentos por ocultar estas muertes, la marea trajo la verdad a las costas bonaerenses y uruguayas en la forma de 65 cadáveres”.

Cuando se le pregunta si no tiene temor a quedar “encasillado” en una temática en sus películas, Gil Lavedra dice que no lo siente así. “Ya hice varias obras de ficción. De todos modos nuestra historia pesa y seguirá pesando. En Estados Unidos se siguen haciendo películas sobre la guerra de Vietnam o en Europa, sobre el nazismo”.

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Las heridas que no cierran

-¿Qué proyectos tenés en mente, Nicolás?

-Ahora estoy en la producción de una película documental sobre Mercedes Sosa y sus años de exilio.

-¿Y qué tema te gustaría llevar al cine?

-A ver… El cine se debe una historia sobre la ocupación de tierras de los pueblos originarios y su aniquilamiento. No sólo en Argentina, también en otros países. En Estados Unidos solo Martin Scorsese, con su película “Los asesinos de la Luna”.

-A 50 años del golpe militar, todavía hay heridas que no cerraron.

-Eso es porque es imprescindible conocer toda la verdad, saber dónde están los cuerpos, si en el haber, o fosas comunes, el listado de los que tiraron al mar, dónde están los nietos robados… Entiendo que puede haber una grieta en términos políticos, partidarios, económicos, pero en temas como el robo de bebés o los vuelos de la muerte, no puede haber una grieta. Estoy seguro de que tarde o temprano la justicia y la verdad van a llegar.

Fuente Agencia DIB