Sitios y espacios de memoria: donde la historia grita "¡Nunca más!"

La memoria tiene un papel altamente significativo como mecanismo cultural para fortalecer el sentido de pertenencia a grupos o comunidades, sostiene la socióloga e investigadora del CONICET, Elizabeth Jelin , en "Los trabajos de la memoria" (1998). Y agrega que los debates acerca de la memoria de períodos represivos y de violencia política son planteados con frecuencia en relación con la necesidad de construir órdenes democráticos en los que los derechos humanos estén garantizados para toda la población.

En ese sentido, subraya que al estudiar las historias micro, las experiencias concretas de las personas que vivieron los años de dictadura, con miedo a perder la vida y en un estado de violencia permanente, los sentidos de la temporalidad se establecen de otra manera: necesariamente el presente contiene y construye la experiencia pasada y las expectativas futuras .

Los períodos represivos dejan sus huellas en los cuerpos de los sobrevivientes, en las familias, en las comunidades y también en los territorios . La memoria se puede construir en un relato y se puede hacer vivencia resignificada en el espacio . Barrio, casa, institución, plaza, el inmenso mar en el que miles cayeron desde aviones; allí el pasado grita en el presente y busca la proyección de un futuro que no repita el horror y en el que prevalezca la humanidad.

En la Provincia de Buenos Aires funcionaron más de 240 Centros Clandestinos de Detención (CCD) y en todo el territorio nacional se estima que fueron más de 800 los espacios en los que accionó el terrorismo de Estado con su plan de exterminio, durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), de cuyo inicio se cumplen 50 años este 24 de marzo.

Después de varias décadas, la memoria comenzó a operar como mecanismo cultural, a través de políticas públicas y legislaciones empujadas por organizaciones de derechos humanos que, necesariamente, resurgieron ese pasado en el presente y, concretamente, en señalizaciones en la vía pública, sitios de memoria, espacios para la memoria y mapas de consulta que reconstruyen en el espacio dónde se vivió el horror.

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Los Sitios de Memoria son todos aquellos lugares en los que funcionaron como CCD o donde sucedieron hechos emblemáticos como masacres, entierros clandestinos, etc. También lo son aquellos lugares donde se planificaron secuestros y otras acciones de inteligencia que colaboraron con el accionar represivo. Tienen un gran valor histórico y son prueba fundamental y concluyente en los juicios por delitos de lesa humanidad.

Los Espacios para la Memoria son los sitios reconvertidos y/o resignificados en los que se llevan adelante actividades educativas, culturales, artísticas y/o de investigación. Estos procesos fueron sucediendo desde el año 2000 a nivel provincial y municipal, y con más fuerza a partir del año 2003, a través de lineamientos políticos y judiciales basados en los pilares históricos en los que se funda el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia.

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Desde 2023, por iniciativa de la entonces Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, se incorporó un mapa interactivo y dinámico, con las señalizaciones de sitios y espacios de memoria reconocidos en todo el país. Cada punto en el mapa contiene información sobre el sitio de memoria señalizado, como el nombre, la ubicación, funcionamiento durante el terrorismo de Estado, descripción del lugar, fotografías, entre otras cosas.

Los Espacios para la Memoria bonaerenses

En el territorio bonaerense, de esos 240 sitios en los que se secuestró, torturó, asesinó y se sustrajeron bebés recién nacidos entre 1976 y 1983, en los últimos años, 16 se han resignificado en Espacios para la Memoria. Conocerlos, saber su historia y habitarlos desde el presente, fortalece los lazos comunitarios y los vínculos entre compatriotas, para que, un plan de anulación del otro operado en forma estatal, no se vuelva a repetir.

1.Campo de Mayo

Excentro clandestino de detención.

Lugar: Puerta 4, sobre Ruta Nacional 8 (cruce con Ruta Provincial 202), partido de San Miguel (ex General Sarmiento).

Dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo funcionaron al menos cuatro centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) y antes de esta. Se calcula que pasaron entre 3.500 y 5.000 personas; la mayor parte de ellas permanecen desaparecidas.

2."El Chalet" (Hospital Posadas)

Excentro clandestino de detención.

Lugar: Ingeniero Guillermo Marconi 2708, El Palomar.

El 28 de marzo de 1976, tropas militares ocuparon el hospital y secuestraron a cientos de trabajadores. En abril se organizó en el Policlínico un sistema de vigilancia paramilitar, a cargo del grupo de tareas autodenominado “Swat”. Desde entonces y hasta enero de 1977, la casa que fue la vivienda del director fue utilizada como centro clandestino de detención (CCD), con el nombre de “El Chalet”. Aquí se persiguió, sometió a tormentos y asesinó a trabajadores del Posadas y a vecinos de los barrios Carlos Gardel y Mariano Pujadas (hoy Sarmiento). Muchas de estas personas aún permanecen desaparecidas.

3.Casa de la Memoria y la Vida de Morón ex CCD "Mansión Seré"

Excentro clandestino de detención.

Lugar: Blas Parera 45/48, Morón.

Según testimonios obrantes en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales, en este centro clandestino -también llamado Atila- permanecieron secuestradas decenas de personas que fueron perseguidas por su militancia política y social. Algunas de ellas continúan desaparecidas. En abril de 1978, la mansión fue incendiada por los propios represores con el fin de ocultar las pruebas de los delitos que aquí se cometieron. Hoy funciona como Espacio de Memoria bajo la órbita de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Morón.

Mansion-Sere-1 Casa de la Memoria y la Vida de Morón ex CCD "Mansión Seré".

4."Pozo de Banfield"

Excentro clandestino de detención.

Lugar: Siciliano y Vernet s/n, Banfield.

Entre 1974 y fines de 1978, en la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires funcionó este centro clandestino que, además, operó como maternidad clandestina dentro del plan sistemático de apropiación de niños y niñas. Se estima que unas trescientas personas estuvieron allí secuestradas, la mayoría de las cuales continúan desaparecidas. Este lugar integró el “Circuito Camps”, conformado por al menos veintinueve centros clandestinos bajo el mando del entonces jefe de la policía bonaerense, Ramón Camps. Junto con el centro clandestino “Automotores Orletti” fue parte de la coordinación de los aparatos represivos de los países del Cono Sur, conocida como "Plan Cóndor".

5."El Infierno"

Excentro clandestino de detención.

Lugar: 12 de Octubre 234, Avellaneda.

La Unidad Regional II de la Brigada de Investigaciones de Lanús dependía de la Dirección General de Investigaciones y funcionaba en la órbita del jefe de la policía bonaerense. La estructura represiva dependía del Primer Cuerpo de Ejército. Una de las prácticas de este centro clandestino fueron las ejecuciones sumarias que luego se hacían pasar por enfrentamientos. Las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) determinaron que los restos de algunas de las víctimas de esos fusilamientos ilegales fueron ingresados como NN en el sector 134 del Cementerio de Avellaneda, donde hallaron más de trescientos cuerpos. Hoy funciona como Espacio de Memoria bajo la órbita del Consejo Municipal para la Promoción de los Derechos Humanos de la Municipalidad de Avellaneda.

espacio_para_la_memoria_el_infierno Espacio para la Memoria "Ex CCD El Infierno".

6.Subcomisaría de Don Bosco / Puesto Vasco

Excentro clandestino de detención.

Lugar: Pilcomayo 69, Quilmes.

La mayor parte de las personas secuestradas fueron liberadas o trasladadas a otros lugares de detención y algunos de ellos aún permanecen desaparecidos. También consta que en este lugar fue asesinada una persona como consecuencia de los tormentos. Los cautivos permanecían casi siempre vendados y encerrados en las celdas, retirados solo para ser sometidos a interrogatorios bajo tormentos, de los que participaba el médico de la policía Jorge Antonio Bergés. Puesto Vasco formó parte del "Circuito Camps".

7.Comisaría 5ª de La Plata

Excentro clandestino de detención.

Lugar: Diagonal 74 Nº 2833, La Plata.

Esta seccional formó parte del “Circuito Camps”. En ese marco, la Comisaría 5ª se vinculó fuertemente con la Brigada de Investigaciones de La Plata y el Destacamento de Arana. Por testimonios de sobrevivientes e investigaciones realizadas por organismos de derechos humanos, se conoce hasta el momento que aquí permanecieron detenidas ilegalmente unas doscientas personas, entre las cuales hubo niños y al menos trece mujeres embarazadas, dos de ellas dieron a luz en este lugar. Actualmente, funciona el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos ex centro clandestino de detención Comisaría 5a bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

comisaria_5_de_la_plata Ex CCD Comisaría 5ª de La Plata.

8.Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires - DIPPBA

Planificación y ejecución accionar represivo.

Lugar: Calle 54 Nº 487, La Plata

En este edificio funcionó la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) que tenía a su cargo la obtención de información utilizada para el diseño y ejecución del plan de terror y exterminio durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). La DIPPBA distribuía a las unidades de las fuerzas armadas y de seguridad, la información producida por los órganos de inteligencia desplegados en toda la Provincia de Buenos Aires. Miembros de la DIPPBA también participaron en operativos de secuestros, allanamientos y detenciones ilegales de hombres y mujeres perseguidos por su militancia política, social o sindical. Hoy funciona como Espacio de Memoria bajo la órbita de la Comisión Provincial de la Memoria.

9.Batallón de Infantería de Marinas (BIM) 3

Excentro clandestino de detención.

Lugar: Ensenada.

En este predio, que perteneció a la Armada Argentina, operó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Según testimonios obrantes en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales, aquí fueron secuestrados y sometidos a tormentos hombres y mujeres perseguidos por su militancia política, social y sindical. La Legislatura provincial expropió el terreno en 2006 y destinó 8 hectáreas a la Universidad Nacional de La Plata, que fueron cedidas en 2010 para usos educativos y el funcionamiento de sus unidades académicas. La ley de expropiación (Nº 13.561) también estableció el emplazamiento en el lugar de un espacio de memoria.

10.Destacamento de Arana

Excentro clandestino de detención.

Lugar: Calle 637 y 131 s/n, La Plata.

Durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) en el Destacamento División Cuatrerismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en la localidad de Arana, partido de La Plata, funcionó un centro clandestino de detención en el que, se estima, estuvieron secuestradas unas doscientas personas, la mayoría de las cuales fueron asesinadas o permanecen desaparecidas. Estuvo activo entre mayo de 1976 y marzo de 1978 y dependía de la Dirección de Investigaciones de la Policía Bonaerense. El Destacamento de Arana formó parte del “Circuito Camps”. Hoy funciona como Espacio de Memoria bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

11.Ex CCD "La Cacha"

Excentro clandestino de detención.

Lugar: Calle 52 E/Ruta 36 y calle 197, Lisandro Olmos.

Funcionó desde los últimos meses de 1976 hasta fines de 1978 dentro del predio del Complejo Penitenciario Lisandro Olmos. Ocupó varias edificaciones que habían formado parte de la Planta Transmisora L.S. 11 Radio Provincia. El nombre fue adjudicado por los represores tomado del personaje infantil “La Bruja Cachavacha”, que tenía el poder de hacer desaparecer a la gente. Se estima que por este CCDTyE pasaron más de 300 personas, de las cuales 143 fueron asesinadas o permanecen desaparecidas.

6tm4MW Ex CCD "La Cacha", Lisandro Olmos, La Plata.

12."Pozo de Quilmes"

Excentro clandestino de detención.

Lugar: Allison Bell esquina Garibaldi s/n, Quilmes.

Aquí permanecieron secuestrados más de 250 hombres y mujeres perseguidos por su militancia política, social y sindical, que fueron sometidos a todo tipo de tormentos, para luego ser trasladados a otros centros de detención, asesinados o desaparecidos. Este lugar formó parte del “Circuito Camps” y estuvo integrado al funcionamiento del “Plan Cóndor”. Junto con diez embarazadas, niños y adolescentes estuvieron aquí detenidos algunos de los estudiantes secundarios secuestrados durante el operativo conocido como “La noche de los lápices”. Hoy funciona como Espacio de Memoria bajo la órbita de la Comisión Provincial de la Memoria

13."Las Flores" - Ex Brigada de Investigaciones Policía de la Provincia de Buenos Aires

Excentro clandestino de detención.

Lugar: Avellaneda 705, Las Flores.

En este centro clandestino de detención permanecieron secuestradas personas perseguidas por su militancia política y social. Fueron sometidas a tormentos, para ser luego liberadas, derivadas a otros lugares de detención. Algunas de ellas continúan desaparecidas. Bajo el control del Primer Cuerpo de Ejército, la brigada formó parte de un circuito represivo que incluyó a otros centros de detención de la región tales como Monte Pelloni (Olavarría), la Unidad Penal (Azul) el Regimiento 10 y La Huerta (ambos de Tandil). También se vinculó con el Pozo de Arana, el de Banfield y la Brigada de Investigaciones de La Plata. En marzo de 2014, se desafectó su funcionamiento policial y se iniciaron las tareas de puesta en valor del espacio.

espacio_para_la_memoria_las_flores_las_flores_7 "Las Flores" - Ex Brigada de Investigaciones Policía de la Provincia de Buenos Aires.

14."Monte Peloni"

Excentro clandestino de detención.

Lugar: Próximo a Rutas 226 y 76, Olavarría.

En la localidad de Olavarría, en un antiguo casco de estancia perteneciente al Ministerio de Guerra, primero, y a Fabricaciones Militares, después, funcionó el centro clandestino de detención “Monte Peloni”. Operó entre 1976 y 1978, bajo la órbita del Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados N° 2 Lanceros General Paz. Allí estuvieron secuestrados decenas de militantes políticos, gremiales y sociales, muchos de los cuales fueron asesinados o continúan desaparecidos. La Ley Provincial Nº 12.966 de 2002 lo declaró “monumento histórico provincial”. En 2008, se iniciaron tratativas para traspasar la gestión del lugar a la Comisión por la Memoria de Olavarría, con el objeto de establecer un Espacio para la Memoria.

15.Ex Escuela de suboficiales de Infantería de Marina (ESIM)

Excentro clandestino de detención.

Lugar: Av. de los Trabajadores 5700, Mar del Plata.

En este predio que perteneció a la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, funcionó un centro de detención ilegal durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), como parte del circuito criminal junto con la Base Naval y la Prefectura de Mar del Plata, que operó bajo la órbita de la Armada, en coordinación con el Ejército. En al menos dos edificaciones cercanas al Faro Punta Mogotes permanecieron secuestrados hombres y mujeres perseguidos por su militancia política y social. Aquí fueron sometidos a tormentos, luego liberados, derivados a otros centros clandestinos de detención, asesinados o desaparecidos. Hoy funciona un Espacio para la Memoria bajo la órbita de la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos.

faro-mar-del-plata-13-1024x683 Ex Escuela de suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), Faro de la Memoria, Mar del Plata.

16.Prefectura de Ingeniero White, Bahía Blanca.

Excentro clandestino de detención.

Lugar: Guillermo Torres 4194/4198, Ingeniero White, Bahía Blanca.

Este centro se inauguró el viernes pasado y es el primer Espacio para la memoria en Bahía Blanca. Durante la última dictadura cívico-militar, el edificio de Guillermo Torres fue el primer eslabón de una cadena de engranajes que diezmó a la comunidad obrera del puerto. Delegados del Sindicato Único de Portuarios Argentinos (SUPA), técnicos y activistas del gremio de Luz y Fuerza, trabajadores de la Junta Nacional de Granos pasaron por allí antes de ser derivados al Centro Clandestino de Detención y Tortura “La Escuelita”, al buque ARA 9 de Julio o a la Base Naval de Puerto Belgrano.

Puerto Ingeniero White

El puerto se convirtió en uno de los engranajes de un sistema en el que la Prefectura oficiaba de primer filtro: clasificaba, interrogaba y distribuía a sus víctimas hacia los centros de exterminio de la región. Este rol quedó establecido judicialmente en 2015 mediante la sentencia de la “Causa Fracassi”, también referida como "Causa Armada 1″, que validó que el inmueble fue un punto estratégico de “distribución y derivación”.

Fuente: Agencia DIB