martes 30 de septiembre de 2025
30 de septiembre de 2025 - 10:39

Suben las cuotas de los colegios privados bonaerenses: cuáles son los valores

Las escuelas bonaerenses que reciben aportes del Estado aplicarán desde octubre un nuevo ajuste del 2,8% en el valor de las cuotas.

Por Agencia DIB
Novedades de los colegios privados.
cuotas colegios octubre

Los colegios privados que reciben subsidios estatales en la provincia de Buenos Aires ajustarán sus cuotas en octubre un 2,8%, tras el acuerdo al que llegaron el Gobierno y la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa). La cifra es similar a la que subió en septiembre.

Según explicó la entidad que agrupa a los institutos de todo el país, en la provincia de Buenos Aires el incremento avalado por una comunicación de la Dirección General de Cultura y Educación de PBA es del 2,8% a aplicar a partir de octubre, mientras que en los centros de educación de gestión privada de la Ciudad de Buenos Aires se podrá aumentar hasta un 2,2% para el mismo período.

En el caso del territorio bonaerense, el nuevo esquema de costo de las matrículas que cobran los institutos se justifica en los acuerdos salariales a los que llegó el Gobierno provincial con los gremios que representan a los trabajadores de la educación.

Si bien en septiembre el ajuste había sido del 2,8%, en agosto las cuotas no tuvieron cambios. De hecho, el anterior incremento había sido de 11% para el bimestre junio y julio: 6,5% y 4,2%, respectivamente.

cuotas colegios octubre

Cuotas máximas según la subvención

De acuerdo al cuadro tarifario oficial, los valores máximos autorizados para octubre de 2025 son los siguientes:

Nivel Inicial y Primario

Subvención del 100%: $29.990

Subvención del 40%: $135.530

Nivel Secundario

Subvención del 100%: $33.060

Subvención del 40%: $176.100

Nivel Secundario Técnico, Agrario y Artístico

Subvención del 100%: $38.100

Subvención del 40%: $201.540

Nivel Superior

Subvención del 100%: $43.190

Subvención del 40%: $172.010 (DIB)

